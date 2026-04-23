Александър Донски е полуфиналист в Рим

Александър Донски е полуфиналист в Рим

23 Април, 2026 21:23 526 0

Българинът играе на двойки в тандем с Сидхант Бантия от Индия

Александър Донски е полуфиналист в Рим - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира от сериите „Чалънджър 75" в Рим (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия) направиха обрат и победиха на четвъртфиналите с 2:6, 6:3, 11-9 участващите с „уайлд кард" италианци Андреа Вавасори и Матео Вавасори. Срещата продължи 72 минути.


Българинът и индиецът загубиха първите четири гейма в мача и отстъпиха в първия сет с 2:6. Двамата обаче спечелиха втората част с един пробив в четвъртия гейм. Така се стигна до шампионски тайбрек, който премина изключително драматично. Донски и Бантия наваксаха пасив от 3:6, спасиха един мачбол при 8:9 и със серия от три поредни точки триумфираха с победата.


За място на финала Донски и Бантия ще играят срещу първите поставени Николас Бариентос (Колумбия) и Ариел Беар (Уругвай).

Българинът заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която тази седмица заема 105-о място, но с този успех си гарантира рекордно класиране, като ще се изкачи минимум до 103-тата позиция.


