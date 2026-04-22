Григор Димитров научи името на първия си съперник в Мадрид

Григор Димитров ще открие кампанията си на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Мадрид с двубой срещу младия парагваец Даниел Вайехо. Срещата е планирана за четвъртък, 23 април, от 12:00 часа българско време.
Димитров, който в момента заема 137-ото място в световната ранглиста, ще се изправи за първи път срещу 21-годишния Вайехо – тенисист, който се намира на 96-а позиция в класацията на ATP. Парагваецът си осигури място в основната схема след драматична победа над португалеца Енрике Роча с резултат 6:1, 4:6, 6:2, като двубоят продължи малко над два часа.
Това ще бъде дебютен сблъсък между Димитров и Вайехо, което допълнително засилва интригата около срещата. Победителят ще се изправи във втори кръг срещу американеца Лърнър Тиен, който ще започне участието си директно от тази фаза на надпреварата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
