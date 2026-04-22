Григор Димитров научи името на първия си съперник в Мадрид

22 Април, 2026 11:39

Първото препятствие е младият парагваец Даниел Вайехо

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Григор Димитров ще открие кампанията си на престижния турнир от сериите "Мастърс" в Мадрид с двубой срещу младия парагваец Даниел Вайехо. Срещата е планирана за четвъртък, 23 април, от 12:00 часа българско време.

Димитров, който в момента заема 137-ото място в световната ранглиста, ще се изправи за първи път срещу 21-годишния Вайехо – тенисист, който се намира на 96-а позиция в класацията на ATP. Парагваецът си осигури място в основната схема след драматична победа над португалеца Енрике Роча с резултат 6:1, 4:6, 6:2, като двубоят продължи малко над два часа.

Това ще бъде дебютен сблъсък между Димитров и Вайехо, което допълнително засилва интригата около срещата. Победителят ще се изправи във втори кръг срещу американеца Лърнър Тиен, който ще започне участието си директно от тази фаза на надпреварата.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 2 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    11:52 22.04.2026

  • 2 Грегъри е бита карта

    2 0 Отговор
    Вече не го гледам .

    12:34 22.04.2026

  • 3 Перо

    1 0 Отговор
    Каунът да се прибира в Хасково и да не харчи държавни пари!

    13:43 22.04.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Ама то Фтори може и да няма🤔

    13:54 22.04.2026

  • 5 Бостанжия

    0 0 Отговор
    Дано да го запомни поне ,кой го е разгромил отново ...но надали с тоя мозък развиван до VII- ми клас у нас,който дори не може да запомни и имената на каките-кифлоци де се фоткаха с него за...РЕКЛАМА и материал за ,,спортните мисирки" у нас да пишат и коментират с...месеци

    14:10 22.04.2026

