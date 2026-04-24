Спряганият за нов собственик на Левски: Фен съм на "сините" от детинство

Спряганият за нов собственик на Левски Атанас Бостанджиев е фен на "сините". Това признава той в интервю през 2012 г.

"Няма да е риск да сложа "синьо" шалче. Аз съм почитател на Левски от детинство", казва бизнесменът пред "24 часа".

"Фен съм, но за съжаление нямам много време да се наслаждавам на играта. Но с удоволствие бих идвал да гледам мачове на Левски", добавя милиардерът, който признава, че е почитател и на друг "син" клуб - Челси.