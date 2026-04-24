Президентът на УЕФА призна за голям проблем със съдийството

24 Април, 2026 14:29 532 0

Понякога феновете не могат да разберат защо едни и същи инциденти се тълкуват различно и аз ги разбирам

Президентът на УЕФА Александър Чеферин призна, че вече не разбира някои съдийски решения.

„Понякога феновете не могат да разберат защо едни и същи инциденти се тълкуват различно и аз ги разбирам. Аз самият вече нищо не разбирам. Вземете например играта с ръка - никой не разбира дали е било дузпа или не, или дали е било умишлено. Как можете да определите това? Вие не сте психиатър“, коментира той пред Footmercato.

„Опитваме се да обясним на съдиите, че решението се взема на терена от главния съдия. Видео асистент-съдията трябва да се намесва само в случай на ясна и очевидна грешка. И намесите трябва да са кратки, а не както понякога се случва в Испания или Англия, където са нужни 10 или 15 минути, за да прегледат ситуацията“, добави Чеферин.


