Италия иска Гуардиола за селекционер

Бомба от Италия! "Gazzetta dello Sport" разкри, че футболната федерация на Италия иска да назначи Пеп Гуардиола за селекционер на националния тим, който пропусна трето поредно световно първенство.

Основният проблем обаче са парите. Гуардиола, който беше свързван с Бразилия, получава в Манчестър Сити числа, недостижими за федерацията на Италия: около 24,8 милиона евро бруто на година, което е далеч от заплатите, които Италия е давала на своите селекционери през последните години. Роберто Манчини, след като спечели Европейското първенство, достигна 3 милиона евро.

Има обаче и нещо друго. Когато Антонио Конте пое Италия през 2014 г., спонсор пое значителна част от заплатата му, което сега дава шанс на италианската федерация.

Идеята има и емоционален компонент. Гуардиола винаги е показвал привързаност към Италия. Той е играл в Бреша и Рома, говори езика и е признавал на няколко пъти възхищението си към италианския футбол. През 2018 г., попитан за възможността един ден да работи в Серия А, той остави вратата отворена със "Защо не?".

"Бих искал да имам опита да играя на Световно или Европейско първенство, Копа Америка, каквото и да е. Не знам кога – след 5, 10 или 15 години, но бих искал да отида на Световно първенство като треньор", каза той пред ESPN през 2021 г.

Бившият национал Леонардо Бонучи, който в момента работи във федерацията, подхрани мечтата преди няколко дни: "Бих започнал отначало с Гуардиола. Той е правилният човек за Италия. Знам, че не е лесно, но мечтите не струват нищо".

Гуардиола все още има договор с Манчестър Сити, а в този момент целта му е да спечели дубъл - титла и ФА Къп.