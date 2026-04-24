Италия иска Гуардиола за селекционер

24 Април, 2026 12:59 599 1

  • пеп гуардиола-
  • италия-
  • футбол-
  • мондиал 2026

Парите са проблем, но има и вратичка

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бомба от Италия! "Gazzetta dello Sport" разкри, че футболната федерация на Италия иска да назначи Пеп Гуардиола за селекционер на националния тим, който пропусна трето поредно световно първенство.

Основният проблем обаче са парите. Гуардиола, който беше свързван с Бразилия, получава в Манчестър Сити числа, недостижими за федерацията на Италия: около 24,8 милиона евро бруто на година, което е далеч от заплатите, които Италия е давала на своите селекционери през последните години. Роберто Манчини, след като спечели Европейското първенство, достигна 3 милиона евро.

Има обаче и нещо друго. Когато Антонио Конте пое Италия през 2014 г., спонсор пое значителна част от заплатата му, което сега дава шанс на италианската федерация.

Идеята има и емоционален компонент. Гуардиола винаги е показвал привързаност към Италия. Той е играл в Бреша и Рома, говори езика и е признавал на няколко пъти възхищението си към италианския футбол. През 2018 г., попитан за възможността един ден да работи в Серия А, той остави вратата отворена със "Защо не?".

"Бих искал да имам опита да играя на Световно или Европейско първенство, Копа Америка, каквото и да е. Не знам кога – след 5, 10 или 15 години, но бих искал да отида на Световно първенство като треньор", каза той пред ESPN през 2021 г.

Бившият национал Леонардо Бонучи, който в момента работи във федерацията, подхрани мечтата преди няколко дни: "Бих започнал отначало с Гуардиола. Той е правилният човек за Италия. Знам, че не е лесно, но мечтите не струват нищо".

Гуардиола все още има договор с Манчестър Сити, а в този момент целта му е да спечели дубъл - титла и ФА Къп.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    майтап Италия има ли играчи ,които да покриват критериите на Пеп . Там няма нито един качествен футболист, имат един двама защитници ,които що годе стават за голям футбол другото е под средното ниво.

    13:43 24.04.2026

