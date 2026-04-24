ЦСКА получи добра новина за дербито с Левски

ЦСКА получи мечтана новина преди дербито с Левски, което е утре от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Халфът Макс Ебонг, който бе сменен срещу Лудогорец заради контузия, ще бъде готов за сблъсъка със „сините". Има обаче вероятност Христо Янев да не рискува с пускането му в игра в дербито, пише „Мач Телеграф", защото няма съмнение, че битката с Лудогорец за Купа на България е основен приоритет за „червените".

Със сигурност мача с Левски пропускат Анжело Мартино и Бруно Жордао, които са наказани. Очаква се те да бъдат замени от Андрей Йорданов и Петко Панайотов.