ЦСКА получи добра новина за дербито с Левски

24 Април, 2026 11:59 894 8

Халфът Макс Ебонг, който бе сменен срещу Лудогорец заради контузия, ще бъде готов за сблъсъка със „сините“

Павел Ковачев

ЦСКА получи мечтана новина преди дербито с Левски, което е утре от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Халфът Макс Ебонг, който бе сменен срещу Лудогорец заради контузия, ще бъде готов за сблъсъка със „сините“. Има обаче вероятност Христо Янев да не рискува с пускането му в игра в дербито, пише „Мач Телеграф“, защото няма съмнение, че битката с Лудогорец за Sesame Купа на България е основен приоритет за „червените“.

Със сигурност мача с Левски пропускат Анжело Мартино и Бруно Жордао, които са наказани. Очаква се те да бъдат замени от Андрей Йорданов и Петко Панайотов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

