Гръцки специалист ще води Саудитска Арабия на Мондиал 2026

24 Април, 2026 11:01 597 0

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Йоргос Донис е новият селекционер на Саудитска Арабия, наследявайки на поста французина Ерве Ренар, който беше освободен само два месеца преди Световно първенство. Договорът на гръцкия специалист е за срок от три години и ще му донесе 5 млн. солара.

До момента на назначението си Донис беше наставник на Ал-Халеей, заемащ 11-то място в саудитското първенство. Опитът му във футбола в страната беше решаващ фактор, тъй като той е задълбочен познавач на местната реалност.

Новият селекционер вече имаше успешен престой в Ал-Хилал между 2015 и 2016 г. В този период той спечели три трофея: Купата на краля на шампионите, Суперкупата на Саудитска Арабия и Купата на Саудитска Арабия.

Донис се завърна в СПЛ през 2021 г., като ръководи Ал-Уехда и Ал-Фатех, преди да поеме Ал-Халеей през 2024 г.

Като играч Йоргос Донис е бил национал на Гърция в 24 мача, като е отбелязал 5 гола. Кариерата му като професионален футболист включва престои в клубове като АЕК, Панатинайкос и Шефилд Юнайтед.

В груповата фаза на Световното първенство Саудитска Арабия ще има за съперници Уругвай, Испания и Кабо Верде..


