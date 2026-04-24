Зинедин Зидан №1 в историята на френския футбол, Мбапе извън топ 10

Зинедин Зидан е най-добрият футболист в историята на френския футбол според британското списание FourFourTwo. В топ 3 са още Тиери Анри и Мишел Платини, а изненадващо Килиан Мбапе, който е вторият най-добър реализатор за „петлите“ за всички времена, извън първата десетка.
ТОП 10
1. Зинедин Зидан (Бордо, Ювентус, Реал Мадрид)
2. Тиери Анри (Монако, Арсенал, Барселона)
3. Мишел Платини (Нанси, Сент Етиен, Ювентус)
4. Патрик Виейра (Арсенал, Ювентус, Интер)
5. Ерик Кантона (Манчестър Юнайтед)
6. Лилиан Тюрам (Монако, Ювентус, Барселона)
7. Марсел Десайи (Нант, Милано, Челси)
8. Дидие Дешан (Марсилия, Ювентус, Челси)
9. Жюст Фонтен (Ница, Реймс)
10. Н'Голо Канте (Лестър, Челси, Фенербахче)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Навремето
14:10 24.04.2026
2 таксиджия 🚖
14:14 24.04.2026