Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Зинедин Зидан №1 в историята на френския футбол, Мбапе извън топ 10

24 Април, 2026 13:59 636 2

В топ 3 са още Тиери Анри и Мишел Платини

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Зинедин Зидан е най-добрият футболист в историята на френския футбол според британското списание FourFourTwo. В топ 3 са още Тиери Анри и Мишел Платини, а изненадващо Килиан Мбапе, който е вторият най-добър реализатор за „петлите“ за всички времена, извън първата десетка.

ТОП 10

1. Зинедин Зидан (Бордо, Ювентус, Реал Мадрид)

2. Тиери Анри (Монако, Арсенал, Барселона)

3. Мишел Платини (Нанси, Сент Етиен, Ювентус)

4. Патрик Виейра (Арсенал, Ювентус, Интер)

5. Ерик Кантона (Манчестър Юнайтед)

6. Лилиан Тюрам (Монако, Ювентус, Барселона)

7. Марсел Десайи (Нант, Милано, Челси)

8. Дидие Дешан (Марсилия, Ювентус, Челси)

9. Жюст Фонтен (Ница, Реймс)

10. Н'Голо Канте (Лестър, Челси, Фенербахче)


  • 1 Навремето

    0 1 Отговор
    Имаше един футболист Ален Жирес. Уникален. В днешно време щеше да е до Шави,Иниеста и Пол СкоулсБях юноша беден, когато Франция имаше страхотен отбор между 1980 до 1986-7 и Жан Тигана, Платини, да споменат е. Фернандес, Алорос... Не ги харесвам Французите, ама тогава отбора беше невероятен!

    14:10 24.04.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор
    Зидан е оригинала! Мумбапето 🙉 е ментето!

    14:14 24.04.2026

