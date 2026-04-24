Роналдо се храни без брашно и мляко, разкри бивш негов готвач

24 Април, 2026 15:00 468 1

  • джорджо бароне-
  • футбол-
  • роналдо

Брашното и млякото са двете неща, които по никакъв начин не присъстват в диетата му

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият готвач на Роналдо – Джорджо Бароне, разкри какво яде португалският футболист. Мегазвездата винаги е поддържал невероятна форма през кариерата си и продължава да го прави на 41 години. Брашното и млякото са двете неща, които по никакъв начин не присъстват в диетата му.

„Диетата на Кристиано Роналдо е балансирана. Той яде по малко от всичко, но винаги е здравословно. За закуска предпочита авокадо и яйце, както и кафе без захар.

За обяд може да е пилешко, риба и винаги зеленчуци. Ако има нужда от въглехидрати, той ги набавя от зеленчуци, така че не му е нужно нищо, приготвено с брашно. Нищо като паста, хляб или нещо подобно.

Вечер яде лека храна, обикновено риба или филе от месо. И отново винаги се сервира със зеленчуци“, каза Бароне пред Covers.com.

„Млякото не присъства в хранителния режим на Кристиано по никакъв начин. Хората са единствените животни, които пият млякото на други животни. Никое друго животно не пие мляко след три месеца. Телетата не пият мляко след тримесечна възраст. Това не съществува в природата. Само човешките същества продължават да пият мляко до 30, 40, 50, 60 години и според мен това е погрешно.

Кърмим от майките си, като кучета, вълци, крави и магарета. Това е нормално. След ранно кърмаческо развитие това не е нормално. Противоречи на природата.

Но пък черният дроб, сърцето и мозъкът са здравословни, суперхрани. Кристиано също харесваше черния дроб. А аз го обожавам, защото е много богат на желязо“, добави Бароне.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Божеее

    0 0 Отговор
    Другите животни нямат ръце с които да издоят други животни. Не ти ли идва на ум а ?

    15:19 24.04.2026

