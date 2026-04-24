Роналдо се храни без брашно и мляко, разкри бивш негов готвач

Бившият готвач на Роналдо – Джорджо Бароне, разкри какво яде португалският футболист. Мегазвездата винаги е поддържал невероятна форма през кариерата си и продължава да го прави на 41 години. Брашното и млякото са двете неща, които по никакъв начин не присъстват в диетата му.

„Диетата на Кристиано Роналдо е балансирана. Той яде по малко от всичко, но винаги е здравословно. За закуска предпочита авокадо и яйце, както и кафе без захар.

За обяд може да е пилешко, риба и винаги зеленчуци. Ако има нужда от въглехидрати, той ги набавя от зеленчуци, така че не му е нужно нищо, приготвено с брашно. Нищо като паста, хляб или нещо подобно.

Вечер яде лека храна, обикновено риба или филе от месо. И отново винаги се сервира със зеленчуци“, каза Бароне пред Covers.com.

„Млякото не присъства в хранителния режим на Кристиано по никакъв начин. Хората са единствените животни, които пият млякото на други животни. Никое друго животно не пие мляко след три месеца. Телетата не пият мляко след тримесечна възраст. Това не съществува в природата. Само човешките същества продължават да пият мляко до 30, 40, 50, 60 години и според мен това е погрешно.

Кърмим от майките си, като кучета, вълци, крави и магарета. Това е нормално. След ранно кърмаческо развитие това не е нормално. Противоречи на природата.

Но пък черният дроб, сърцето и мозъкът са здравословни, суперхрани. Кристиано също харесваше черния дроб. А аз го обожавам, защото е много богат на желязо“, добави Бароне.