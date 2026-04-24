Гол в 119-ата минута прати Щутгарт на финал срещу Байерн Мюнхен

24 Април, 2026 07:59 645 0

Швабите елиминираха Фрайбург след обрат

Гол в 119-ата минута прати Щутгарт на финал срещу Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Носителят на Купата на Германия за миналия сезон Щутгарт ще защитава трофея си на финала срещу Байерн Мюнхен на 23 май в Берлин, след като победи у дома Фрайбург с 2:1 след продължения във втория полуфинал. Баварците елиминираха в първия Байер (Леверкузен) след 2:0 като гости.

Максимилиан Егещайн (28) се разписа след асистенция на Матиас Гинтер и даде преднина на Фрайбург, но след почивката голмайсторът на домакините Денис Ундав (70) изравни, възползвайки се от подаване на Билал Ел Ханус. Седем минути преди изравнителното попадение гол на Анжело Щилер не бе признат заради засада.

До края на редовното време нямаше други голове, а в продълженията домакините продължиха да натискат за пълния обрат и го постигнаха малко преди да се стигне до дузпи, след като португалецът Тиаго Томас (119) засече центриране на Ел Ханус за 2:1.

Така Щутгарт се класира за финала срещу Байерн и ще защитава спечелената Купа миналата година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

