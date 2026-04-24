Гол в 119-ата минута прати Щутгарт на финал срещу Байерн Мюнхен

Носителят на Купата на Германия за миналия сезон Щутгарт ще защитава трофея си на финала срещу Байерн Мюнхен на 23 май в Берлин, след като победи у дома Фрайбург с 2:1 след продължения във втория полуфинал. Баварците елиминираха в първия Байер (Леверкузен) след 2:0 като гости.

Максимилиан Егещайн (28) се разписа след асистенция на Матиас Гинтер и даде преднина на Фрайбург, но след почивката голмайсторът на домакините Денис Ундав (70) изравни, възползвайки се от подаване на Билал Ел Ханус. Седем минути преди изравнителното попадение гол на Анжело Щилер не бе признат заради засада.

До края на редовното време нямаше други голове, а в продълженията домакините продължиха да натискат за пълния обрат и го постигнаха малко преди да се стигне до дузпи, след като португалецът Тиаго Томас (119) засече центриране на Ел Ханус за 2:1.

Така Щутгарт се класира за финала срещу Байерн и ще защитава спечелената Купа миналата година.