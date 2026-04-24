Новини
Спорт »
Тенис »
Ива Иванова спечели тричасова битка за полуфинал в Тунис

24 Април, 2026 17:41 544 0

Българката направи обрат срещу Мария Лазаренко

Ива Иванова спечели тричасова битка за полуфинал в Тунис
Кадър: Нова ТВ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова се класира за полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара.

19-годишната българка, която е поставена под номер 5 в схемата, направи обрат срещу Мария Лазаренко (Украйна) с 6:7(14), 6:3, 6:3 в мач, продължил три часа и 15 минути.


Нито една от двете състезателки не успя да спечели подаването си в първия сет, който в крайна сметка беше решен с тайбрек. В него украинката поведе с 4:0 точки, но допусна изравняване до 4:4. Впоследствие Иванова пропусна пет сетбола, а Лазаренко успя от четвъртата си възможност да затвори сета в своя полза с 16:14.


Българката беше първата, която успя да спечели подаването си в мача – за 3:2 във втората част, след което затвърди преднината си за 5:2, а на собствен сервис изравни резултата в сетовете с 6:3. Иванова изостана с 2:3 в третата решителна част, но със серия от четири поредни гейма стигна до крайния успех.


Така 672-рата в света Иванова ще играе на полуфиналите срещу италианката Виола Турини.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове