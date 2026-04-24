Ювентус набеляза Бернардо Силва: Португалската звезда на прицел за летния трансферен прозорец

24 Април, 2026 23:08 469 0

  • бернардо силва трансфер-
  • ювентус новини-
  • манчестър сити-
  • свободен агент-
  • футболни трансфери-
  • жорже мендеш-
  • серия а-
  • премиър лийг

Аржентинецът обяви, че няма да поднови договора си с английския шампион

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ювентус е готов да хвърли всички сили, за да привлече в редиците си Бернардо Силва, капитана на Манчестър Сити. Според авторитетния журналист Матео Морето, португалският плеймейкър е начело в списъка с желания на „бианконерите“ за предстоящото лято.

Силва, който вече официално обяви, че няма да поднови договора си с английския шампион, ще бъде свободен агент след края на сезона. Това автоматично го превръща в една от най-горещите трансферни цели на европейския пазар. Не е изненада, че интересът към него е огромен – клубове от Западна Европа, Турция, Саудитска Арабия и дори САЩ са в надпреварата за подписа на 31-годишния полузащитник.

Ювентус вече е направил първата крачка, като е осъществил контакт с агента на Силва – известния Жорже Мендеш. Очаква се в близките дни разговорите да продължат, като „Старата госпожа“ ще се опита да убеди португалския национал с амбициозен спортен проект.

Въпреки това, торинският гранд не възнамерява да надхвърля тавана на заплатите в клуба – предложението към Силва ще бъде в рамките на 6 милиона евро на сезон, колкото получава и настоящата звезда Кенан Йълдъз, информира „Гадзета дело спорт“.

Въпреки засиления интерес и множеството оферти, Бернардо Силва не бърза с решението за бъдещето си. В момента той е изцяло концентриран върху битката за титлата във Висшата лига с Манчестър Сити.


