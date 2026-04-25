Марк Маркес с първи пол за сезона на "Херес"

Марк Маркес си осигури първи полпозишън за сезона в MotoGP, след като беше най-бърз в дъждовната квалификация на пистата „Херес“ преди Гран При на Испания. Пилотът на Дукати записа обиколка от 1:48.087 и изпревари с 0.140 секунди Йоан Зарко, който отново показа силно каране на мокра настилка. Французинът имаше шанс да атакува първото място, но допусна грешка в последния завой на финалната си бърза обиколка и остана втори, предава sportal.bg.

От третата позиция ще стартира Фабио Ди Джанантонио с VR46 Дукати. Италианецът не успя да стигне до трети пореден пол, след като беше най-бърз в предишните две квалификации в Бразилия и САЩ. Той изостана с повече от секунда от Маркес, но изпревари с минимална разлика лидера в шампионата Марко Бедзеки, който остана четвърти.

На втора редица до Бедзеки ще застанат Алекс Маркес и Педро Акоста. Хорхе Мартин даде седмо време, но ще бъде преместен с три позиции назад за старта. Зад него се наредиха Енеа Бастианини и Раул Фернандес. Франческо Баная, Ай Огура и Фермин Алдегер останаха извън челото, като в решителната фаза имаше няколко падания, включително за Алдегер, Алекс Маркес, Мартин и Бастианини.

В първата част на квалификацията най-бърз беше Зарко с 1:48.267, следван от Акоста. Двамата продължиха напред, докато Брад Биндър остана извън топ 12 и ще стартира 13-ти.

Южноафриканецът ще бъде на петия ред заедно с Жоан Мир и Лука Марини, който също падна по време на сесията. Инциденти претърпяха още Франко Морбидели, Джак Милър и Диого Морейра, като последният остана без записано време и ще тръгне от последната позиция.

Пред него на шестия ред ще бъдат Аугусто Фернандес, Фабио Куартараро и Морбидели, а на седмия – Топрак Разгатлиоглу, Лоренцо Савадори и Алекс Ринс. Милър също ще стартира от последния ред, след като не успя да подобри времето си с резервния мотор, подготвен за сухи условия.