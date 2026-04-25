Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Марк Маркес с първи пол за сезона на "Херес"

25 Април, 2026 14:50 507 0

  • марк-
  • маркес-
  • херес-
  • полпозишън

Йоан Зарко допусна грешка в последния завой на финалната си бърза обиколка и остана втори

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Марк Маркес си осигури първи полпозишън за сезона в MotoGP, след като беше най-бърз в дъждовната квалификация на пистата „Херес“ преди Гран При на Испания. Пилотът на Дукати записа обиколка от 1:48.087 и изпревари с 0.140 секунди Йоан Зарко, който отново показа силно каране на мокра настилка. Французинът имаше шанс да атакува първото място, но допусна грешка в последния завой на финалната си бърза обиколка и остана втори, предава sportal.bg.

От третата позиция ще стартира Фабио Ди Джанантонио с VR46 Дукати. Италианецът не успя да стигне до трети пореден пол, след като беше най-бърз в предишните две квалификации в Бразилия и САЩ. Той изостана с повече от секунда от Маркес, но изпревари с минимална разлика лидера в шампионата Марко Бедзеки, който остана четвърти.

На втора редица до Бедзеки ще застанат Алекс Маркес и Педро Акоста. Хорхе Мартин даде седмо време, но ще бъде преместен с три позиции назад за старта. Зад него се наредиха Енеа Бастианини и Раул Фернандес. Франческо Баная, Ай Огура и Фермин Алдегер останаха извън челото, като в решителната фаза имаше няколко падания, включително за Алдегер, Алекс Маркес, Мартин и Бастианини.

В първата част на квалификацията най-бърз беше Зарко с 1:48.267, следван от Акоста. Двамата продължиха напред, докато Брад Биндър остана извън топ 12 и ще стартира 13-ти.

Южноафриканецът ще бъде на петия ред заедно с Жоан Мир и Лука Марини, който също падна по време на сесията. Инциденти претърпяха още Франко Морбидели, Джак Милър и Диого Морейра, като последният остана без записано време и ще тръгне от последната позиция.

Пред него на шестия ред ще бъдат Аугусто Фернандес, Фабио Куартараро и Морбидели, а на седмия – Топрак Разгатлиоглу, Лоренцо Савадори и Алекс Ринс. Милър също ще стартира от последния ред, след като не успя да подобри времето си с резервния мотор, подготвен за сухи условия.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове