Българка зае висок пост в световния бадминтон

Виктория Цветанова беше избрана за вицепрезидент на Световната федерация по бадминтон, която обединява 203 национални федерации. Решението беше взето по време на Конгреса на организацията, проведен в Хорсенс, Дания. Кандидатурата на Цветанова, издигната от Българска федерация бадминтон, получи широка подкрепа от делегатите. Изборът се състоя в присъствието на президента на световната централа Кунинг Патама Лийсвадтракул, който е и член на Международен олимпийски комитет, предава БТА.

От българската федерация определиха успеха като значимо постижение, подчертавайки, че Цветанова вече е сред най-високопоставените българки в управлението на международни спортни организации.

Виктория Цветанова е дъщеря на Орлин Цветанов (треньор на Петя Неделчева) и Диана Колева-Цветанова, която е представяла България на Олимпийските игри през 1992, 1996 и 2000 година.