Българка зае висок пост в световния бадминтон

25 Април, 2026 16:40 691 2

  • виктория цветанова-
  • бадминтон-
  • вицепрезидент-
  • световна федерация

Виктория Цветанова получи доверието на делегатите на Конгреса на централата в Дания

Снимка: БФ Бадминтон
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Виктория Цветанова беше избрана за вицепрезидент на Световната федерация по бадминтон, която обединява 203 национални федерации. Решението беше взето по време на Конгреса на организацията, проведен в Хорсенс, Дания. Кандидатурата на Цветанова, издигната от Българска федерация бадминтон, получи широка подкрепа от делегатите. Изборът се състоя в присъствието на президента на световната централа Кунинг Патама Лийсвадтракул, който е и член на Международен олимпийски комитет, предава БТА.

От българската федерация определиха успеха като значимо постижение, подчертавайки, че Цветанова вече е сред най-високопоставените българки в управлението на международни спортни организации.

Виктория Цветанова е дъщеря на Орлин Цветанов (треньор на Петя Неделчева) и Диана Колева-Цветанова, която е представяла България на Олимпийските игри през 1992, 1996 и 2000 година.


  • 1 и затова калинката на сладка службица

    2 0 Отговор
    е дъщеря на Орлин Цветанов (треньор на Петя Неделчева)

    16:59 25.04.2026

  • 2 Честито на ромката

    4 0 Отговор
    за високия пост в мешерето по федербал. Стискаме палци да имаме вице във федерацията по народна топка.

    17:06 25.04.2026

