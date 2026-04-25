ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Разград

ЦСКА 1948 постигна ценна победа с 2:1 като гост на Лудогорец в двубой от първата четворка на efbet Лигата. Точни за „червените“ бяха Браян Собреро и Мамаду Диало, докато за домакините се разписа Ерик Маркус. След успеха тимът от Бистрица събра 62 точки и изпревари разградчани, които остават с 60.

Гостите поведоха още в 8-ата минута, когато Борислав Цонев изведе Собреро, а аржентинецът завърши с мощен удар от границата на наказателното поле, не оставяйки шанс на Хендрик Бонман.

Лудогорец възстанови равенството в 18-ата минута чрез Маркус, който реализира след самостоятелен пробив. Радостта на домакините обаче бе кратка – в 26-ата минута ЦСКА 1948 отново излезе напред. След центриране на Драган Гривич, Елиас Франко подаде към Диало, който отблизо реализира за 2:1.

До почивката Лудогорец пропусна няколко добри възможности, а попадение на Маркус бе отменено заради засада. След паузата Франко изпусна отличен шанс сам срещу Бонман, а малко по-късно Цонев уцели греда. Домакините имаха и претенции за дузпа за игра с ръка на Оливие Вердон Двали.

В 69-ата минута Педро Нареси също нацели гредата, но до нов гол не се стигна и ЦСКА 1948 удържа аванса си до края, за да се поздрави с важния успех.