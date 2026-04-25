ЦСКА 1948 удари Лудогорец в Разград

25 Април, 2026 15:45 816 6

„Червените“ гледат към медали

Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 постигна ценна победа с 2:1 като гост на Лудогорец в двубой от първата четворка на efbet Лигата. Точни за „червените“ бяха Браян Собреро и Мамаду Диало, докато за домакините се разписа Ерик Маркус. След успеха тимът от Бистрица събра 62 точки и изпревари разградчани, които остават с 60.

Гостите поведоха още в 8-ата минута, когато Борислав Цонев изведе Собреро, а аржентинецът завърши с мощен удар от границата на наказателното поле, не оставяйки шанс на Хендрик Бонман.

Лудогорец възстанови равенството в 18-ата минута чрез Маркус, който реализира след самостоятелен пробив. Радостта на домакините обаче бе кратка – в 26-ата минута ЦСКА 1948 отново излезе напред. След центриране на Драган Гривич, Елиас Франко подаде към Диало, който отблизо реализира за 2:1.

До почивката Лудогорец пропусна няколко добри възможности, а попадение на Маркус бе отменено заради засада. След паузата Франко изпусна отличен шанс сам срещу Бонман, а малко по-късно Цонев уцели греда. Домакините имаха и претенции за дузпа за игра с ръка на Оливие Вердон Двали.

В 69-ата минута Педро Нареси също нацели гредата, но до нов гол не се стигна и ЦСКА 1948 удържа аванса си до края, за да се поздрави с важния успех.


България
Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    8 0 Отговор
    удобен за Левски резултат

    Коментиран от #6

    15:48 25.04.2026

  • 2 Ще останат ли българи

    2 0 Отговор
    Три гола на трима българи от българското футболна първенство. Модела на милиардерите Домус навлиза и в българската икономика. На какво да се радвам от тази победа?

    16:10 25.04.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор
    Връщаме се към традициите. На първите 2 места са Левски и ЦСКА!

    Коментиран от #5

    16:14 25.04.2026

  • 4 Убре

    3 1 Отговор
    Цирка е пълен! Директивата е Левски да е шампион, заради продажбата!

    16:20 25.04.2026

  • 5 Това

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Са традиции от Социалистическата република! Футбола не е само ЦСКА на армията и Левски на милицията, Аман! Телевизия нямате ли? В белите държави как е?

    16:22 25.04.2026

  • 6 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Удобен и нагласен

    16:30 25.04.2026

