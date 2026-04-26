Скандал с ВАР в Италия: видео уличава намеса зад кадър

Сериозен скандал разтърсва италианския футбол, след като разследване на прокуратурата в Милано постави под съмнение работата на системата ВАР и ролята на съдийския ръководител Джанлука Роки. В центъра на случая е видео от мача Удинезе – Парма през март 2025 г., получено от агенция AGI. На кадрите се виждат съдиите във ВАР стаята – Даниеле Патерна и неговият асистент Соца – докато разглеждат ситуация за евентуална дузпа за игра с ръка.

Първоначално Патерна изглежда убеден, че няма нарушение: „Не ми изглежда извън силуета, виж позицията на ръката“, казва той. Малко по-късно обаче рязко се обръща назад, сякаш повикан от някого извън кадър, и задава въпроса: „Дузпа ли е?“.

Секунди след това той се свързва с главния съдия на терена и препоръчва преглед с „on-field review“, което в крайна сметка води до преразглеждане на ситуацията.

Именно този момент поражда съмнения за външна намеса. Според разследването, Джанлука Роки – отговарящ за съдиите в Серия А и Серия Б – може да е оказал натиск върху екипа във ВАР стаята. Хипотезата е, че той се е приближил до помещението и е почукал по стъклото, за да привлече вниманието на съдиите.

В резултат на това Роки вече е получил официално уведомление, че е разследван за „съучастие в спортна измама“. Делото се води от прокурора Маурицио Ашоне и обхваща и други съмнителни ситуации от сезон 2024–2025, включително спорен момент от мача Интер – Верона.