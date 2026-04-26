Скандал с ВАР в Италия: видео уличава намеса зад кадър

26 Април, 2026 08:56 1 241 3

Ключов запис от Удинезе – Парма поставя под съмнение независимостта на съдиите

Снимка: БГНЕС/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сериозен скандал разтърсва италианския футбол, след като разследване на прокуратурата в Милано постави под съмнение работата на системата ВАР и ролята на съдийския ръководител Джанлука Роки. В центъра на случая е видео от мача Удинезе – Парма през март 2025 г., получено от агенция AGI. На кадрите се виждат съдиите във ВАР стаята – Даниеле Патерна и неговият асистент Соца – докато разглеждат ситуация за евентуална дузпа за игра с ръка.

Първоначално Патерна изглежда убеден, че няма нарушение: „Не ми изглежда извън силуета, виж позицията на ръката“, казва той. Малко по-късно обаче рязко се обръща назад, сякаш повикан от някого извън кадър, и задава въпроса: „Дузпа ли е?“.

Секунди след това той се свързва с главния съдия на терена и препоръчва преглед с „on-field review“, което в крайна сметка води до преразглеждане на ситуацията.

Именно този момент поражда съмнения за външна намеса. Според разследването, Джанлука Роки – отговарящ за съдиите в Серия А и Серия Б – може да е оказал натиск върху екипа във ВАР стаята. Хипотезата е, че той се е приближил до помещението и е почукал по стъклото, за да привлече вниманието на съдиите.

В резултат на това Роки вече е получил официално уведомление, че е разследван за „съучастие в спортна измама“. Делото се води от прокурора Маурицио Ашоне и обхваща и други съмнителни ситуации от сезон 2024–2025, включително спорен момент от мача Интер – Верона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не случайно майките на съдиите са извест

    4 0 Отговор
    амо сложат роботи вместо съдии на терена можеби ще намалее малко корупцията във футбола…

    Коментиран от #3

    09:03 26.04.2026

  • 2 В ИТАЛИЯ ВСИЧКО

    3 0 Отговор
    СВЪРЗАНО С ФУТБОЛ Е ИЗМАМА. ИМА БЕЗБРОЙ ФАКТИ ЗА ТОВА.

    09:22 26.04.2026

  • 3 Xaпчетата не си си пил

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "не случайно майките на съдиите са извест":

    Ти чете ли статията? Ако да, явно не можеш да схванеш смисъла на написаното. Решението на ВАР съдията не е дузпа или няма дузпа, а съдията на терен да прегледа записа и да отсъди. Къде видя корупция, къде видя намеса?

    09:23 26.04.2026

