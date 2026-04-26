Рома преодоля скандалите около напускането на Раниери и се върна в битката за ШЛ

26 Април, 2026 15:27 435 0

Треньорът похвали отбора за характера и отличи Мален, въпреки липсата на ключови играчи

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Джан Пиеро Гасперини изрази задоволството си след победата на Рома над Болоня с 2-0, която върна спокойствието в клуба след напрежението около раздялата с Клаудио Раниери. Успехът запазва „вълците“ в борбата за място в Шампионската лига. „Трябва да вярваме, че можем да печелим всеки мач. Показахме го през първото полувреме, макар че след почивката изпитахме трудности. Атмосферата извън Тригория беше напрегната, но вътре в отбора винаги сме били единни“, заяви Гасперини.

Треньорът обърна специално внимание на новото попълнение Дониел Мален, който според него е повишил нивото на игра на тима. В същото време призна, че отсъствията на Пауло Дибала и Матиас Суле са се отразили сериозно през последните месеци. „Не се изненадах от качествата на Мален. Още когато го видях на живо през лятото, бях сигурен, че е точният играч за нас“, допълни наставникът.

Гасперини подчерта, че неговата роля е изцяло свързана с представянето на отбора на терена, като изрази благодарност към ръководството и феновете за доверието.

„Аз съм професионалист и се фокусирам върху техническата работа. В центъра на клуба са ръководството и привържениците. Те са най-важни“, завърши той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

