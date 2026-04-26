Националите по минифутбол останаха втори на турнира Nations Games

Българският национален отбор по минифутбол завърши на второ място в престижния турнир EMF Nations Games 2026, след като загуби с минималното 0:1 от домакина Румъния във финалния двубой, предава БТА.

Срещата предложи напрегната и тактически издържана битка, в която единственият гол падна в 38-ата минута и бе дело на Попа. До последно българският тим търсеше изравняване, но усилията му не доведоха до промяна в резултата. В заключителните минути ситуацията се усложни допълнително, след като Тодор Малинов получи втори жълт картон и бе изгонен, а на негово място в игра се появи Гален Ненов.



Въпреки поражението, представянето на България оставя отлични впечатления. В състава имаше редица дебютанти, които демонстрираха самочувствие и зрялост, без да се притесняват от напрежението на големия финал. Отборът показа, че може да се противопоставя равностойно на най-силните в света, включително и на най-титулувания тим в минифутбола – Румъния.

Сребърните медали са сериозно постижение и ясен знак за развитието на българския минифутбол. Изявите на младите играчи дават основание за оптимизъм и показват, че отборът има потенциал да бъде сред водещите сили и в бъдеще.