Салах приключи с Ливърпул?

Салах приключи с Ливърпул?

26 Април, 2026 18:13 898 1

Нападателят ще пропусне остатъка от сезона заради контузия в подколянното сухожилие

Салах приключи с Ливърпул? - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах ще пропусне остатъка от сезона заради контузия в подколянното сухожилие, получена при победата с 3:1 над Кристъл Палас. Новината беше потвърдена от директора на националния отбор на Египет Ибрахим Хасан.

33-годишният футболист, който вече обяви, че ще напусне клуба след края на кампанията, напусна терена в 60-ата минута под аплодисментите на публиката. От Ливърпул все още няма официална информация за състоянието му, но според Хасан става дума за разкъсване, което ще изисква около четири седмици възстановяване.

Така деветгодишният период на Салах на „Анфийлд“, изпълнен с трофеи и голове, ще приключи без ново участие на терена. Очаква се той да се сбогува с феновете след последния мач за сезона срещу Брентфорд.

До края на кампанията Ливърпул има още срещи срещу Манчестър Юнайтед, Астън Вила и Челси. Салах, който е третият най-добър реализатор в историята на клуба, има 12 гола и 9 асистенции във всички турнири през сезона.

От египетския щаб са уверени, че той ще бъде напълно възстановен за Световно първенство по футбол 2026, където Египет ще играе срещу Белгия, Нова Зеландия и Иран в груповата фаза.

Салах е мотивиран да бъде в оптимална форма за турнира и да избегне повторение на ситуацията от 2018 година, когато получи травма на рамото във финала на Шампионска лига 2018 финал срещу Реал Мадрид. Въпреки че тогава отбеляза два гола, Египет отпадна още в груповата фаза.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Файърфлай

    2 2 Отговор
    Благодаря ти Мо ! Най-великият в най- новата история на LFC.

    18:22 26.04.2026

