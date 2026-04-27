Монтана и Добруджа в директна битка за оставане в елита

27 Април, 2026 08:30 380 1

Залогът е оставането в елита и през следващия сезон

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отборите на Монтана и Добруджа се изправят един срещу друг в решаващ двубой от последната трета група на efbet Лига, след навлизането на шампионата в заключителния етап.

Залогът е оставането в елита и през следващия сезон.

Срещата на стадион „Огоста“ започва в 17:30 часа и можете да я гледате по DIEMA SPORT, следете битката в развитие и в Gong.bg.

Добруджа е на 14-а позиция с 26 точки, докато Монтана е на последното място (16) с едва 17 пункта.

В петте най-скорошни мача между двата отбора домакините от Монтана имат 2 победи, 2 равенства и само едно поражение. Тимът на Атанас Атанасов ще търси първи успех в официален двубой от края на октомври насам. За последно Монтана се наложи над Марек с 4:1 при визитата си за купата. След това беше победен през зимата и Сепси, но в контрола.

Двубоите между Монтана и Добруджа обикновено са предпазливи и с малко голове - средно по 1,3 попадения на мач.

В последната им среща Монтана спечели с 1:0, а преди това двата тима завършиха 1:1 на стадиона на Монтана.

Отбелязването на гол продължава да е проблем пред Монтана, който успя да се разпише само в гостуването си на Арда тази пролет, но и от там не си тръгна с точки.

„Ще падне и гол. Мисля, че вече играчите трябва да са по-отпуснати, по-разкрепостени. Важни са мачовете, но в живота има ли нещо на всяка цена, освен да си жив и здрав? Всичко останало трябва да го приемаме по-философски, независимо дали е приятно или неприятно. Стремя се футболистите да се освободят от това напрежение“, сподели старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

