Монтана и Добруджа в директна битка за оставане в елита

Отборите на Монтана и Добруджа се изправят един срещу друг в решаващ двубой от последната трета група на efbet Лига, след навлизането на шампионата в заключителния етап.

Залогът е оставането в елита и през следващия сезон.

Срещата на стадион „Огоста“ започва в 17:30 часа и можете да я гледате по DIEMA SPORT, следете битката в развитие и в Gong.bg.

Добруджа е на 14-а позиция с 26 точки, докато Монтана е на последното място (16) с едва 17 пункта.

В петте най-скорошни мача между двата отбора домакините от Монтана имат 2 победи, 2 равенства и само едно поражение. Тимът на Атанас Атанасов ще търси първи успех в официален двубой от края на октомври насам. За последно Монтана се наложи над Марек с 4:1 при визитата си за купата. След това беше победен през зимата и Сепси, но в контрола.

Двубоите между Монтана и Добруджа обикновено са предпазливи и с малко голове - средно по 1,3 попадения на мач.

В последната им среща Монтана спечели с 1:0, а преди това двата тима завършиха 1:1 на стадиона на Монтана.

Отбелязването на гол продължава да е проблем пред Монтана, който успя да се разпише само в гостуването си на Арда тази пролет, но и от там не си тръгна с точки.

„Ще падне и гол. Мисля, че вече играчите трябва да са по-отпуснати, по-разкрепостени. Важни са мачовете, но в живота има ли нещо на всяка цена, освен да си жив и здрав? Всичко останало трябва да го приемаме по-философски, независимо дали е приятно или неприятно. Стремя се футболистите да се освободят от това напрежение“, сподели старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов.