Лудница на „Олимпико“! Лацио и Удинезе си вкараха шест гола

28 Април, 2026 05:58 454 0

Драма до последната секунда и зрелищно 3:3 в Рим

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лацио и Удинезе направиха истинско шоу и завършиха 3:3 в изключително драматичен мач от Серия А.

Гостите поведоха още в 18-ата минута чрез Кингсли Ехизибу, който се възползва от подаване на Юрген Екеленкамп и откри резултата.

След почивката „орлите“ реагираха. Лука Пелегрини изравни с красив удар от дистанция, а малко по-късно Педро Родригес осъществи пълен обрат с прецизен шут за 2:1.

Драмата обаче тепърва започваше. В 86-ата минута Артур Ата изравни след добавка, а в добавеното време отново той донесе пълен обрат за Удинезе – 2:3.

Когато всичко изглеждаше решено, Лацио нанесе последния удар. В 95-ата минута след разбъркване в наказателното поле Даниел Малдини се разписа отблизо и оформи крайното 3:3.

След равенството Лацио е осми с 48 точки, докато Удинезе заема 11-ото място с 44.


