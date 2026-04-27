Ива Иванова стана вицешампионка в Монастир

27 Април, 2026 16:03 393 0

Българката загуби финала от сръбкинята Елена Милованович

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова стана вицешампионка на сингъл на тенис турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди щатски долара.

Поставената под №5 българка загуби в много оспорван мач с 6:4, 2:6, 6:7(3) от третата в схемата Елена Милованович (Сърбия). Срещата продължи два часа и 47 минути.


19-годишната Иванова поведе с 3:1 в първия сет и задържа преднината си за крайното 6:4. Българката изостана с 0:3 във втората част, която загуби с 2:6, като така се стигна до решителен трети сет, който беше изключително драматичен. В него Иванова изостана с 1:3, направи обрат до 5:4 и при този резултат сервираше за спечелване на мача. Сръбкинята обаче отговори с рибрейк за 5:5, а след размяна на още по един пробив се стигна до тайбрек. В него българката отстъпи с 3:7 точки.


Преди седмица Ива Иванова отново стана вицешампионка на сингъл на друг турнир в Монастир.

До момента Иванова няма титла на сингъл от турнири на Международната федерация по тенис (ITF) при жените. Това беше пети финал за нея във веригата и четвърти от началото на сезона.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

