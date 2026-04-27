Джак Грийлиш заснет в компрометираща ситуация: Звездата на Евертън заспа пиян в бар в Манчестър

Изненадващи кадри, разпространени в социалните мрежи, разкриват неочаквана страна от живота на Джак Грийлиш – бившият английски национал и настоящ футболист на Евертън бе заснет в доста неловък момент. На снимките, които бързо обиколиха интернет, 30-годишният футболист е видимо заспал на стол в бар, а пред него се вижда маса, отрупана с различни алкохолни напитки.

Свидетели разказват, че Грийлиш е пристигнал в популярно заведение в Манчестър заедно със свои приятели около 16:30 часа следобед. Само час по-късно, според очевидци и британски медии, звездата вече е бил в безсъзнание, потънал в дълбок сън, докато компанията му продължавала да се забавлява.

Припомняме, че Джак Грийлиш премина в Евертън под наем от Манчестър Сити в началото на настоящия сезон. За съжаление, през януари той получи контузия, която го извади от игра и оттогава не е стъпвал на терена.

Този инцидент предизвика бурни реакции сред феновете и футболната общественост, като мнозина изразиха разочарование от поведението на Грийлиш, особено в момент, когато се възстановява от травма и се очаква да бъде пример за подражание.