Спортът по ТВ във вторник (28 април)

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №5, "Питсбърг Пенгуинс" - "Филаделфия Флайърс"
21:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №1, "Олимпиакос" - "Монако"
Диема спорт 3
05:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №5, "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Яник Синер - Камерън Нори
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Иржи Лехечка - Лоренцо Музети
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Вит Копжива - Рафаел Ходар
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Франсиско Серундоло - Александер Блокс
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Якуб Меншик - Александър Зверев
Евроспорт 1
12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джао Синтун - Шон Мърфи (I сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джон Хигинс - Нийл Робъртсън (I сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джао Синтун - Шон Мърфи (II сесия)
Евроспорт 2
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, III етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, пролог
Макс спорт 4
20:30 Баскетбол: Еврокупа, финал, мач №2, "Бург ан Брес" - "Бешикташ"
Диема спорт 2
21:45 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Ипсуич"
Макс спорт 3
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/2-финал, първи мач, "Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен)
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА