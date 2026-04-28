Спортът по ТВ във вторник (28 април)

28 Април, 2026 06:04 407 0

Ето какво може да гледаме днес

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №5, "Питсбърг Пенгуинс" - "Филаделфия Флайърс"
21:00 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №1, "Олимпиакос" - "Монако"

Диема спорт 3

05:30 НБА: плейофи, Запад, I кръг, мач №5, "Денвър Нъгетс" - "Минесота Тимбъруулвс"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Яник Синер - Камерън Нори
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Иржи Лехечка - Лоренцо Музети
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Вит Копжива - Рафаел Ходар
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Франсиско Серундоло - Александер Блокс
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, Якуб Меншик - Александър Зверев

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джао Синтун - Шон Мърфи (I сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джон Хигинс - Нийл Робъртсън (I сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джао Синтун - Шон Мърфи (II сесия)

Евроспорт 2

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, III етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, пролог

Макс спорт 4

20:30 Баскетбол: Еврокупа, финал, мач №2, "Бург ан Брес" - "Бешикташ"

Диема спорт 2

21:45 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Ипсуич"

Макс спорт 3

22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/2-финал, първи мач, "Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен)


