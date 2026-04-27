Иван Дюлгеров отново сред избраниците на Шериф след дълго отсъствие

27 Април, 2026 18:56 448 0

  • иван дюлгеров-
  • черно море -
  • цска-
  • шериф тираспол-
  • вратар-
  • молдова

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският страж Иван Дюлгеров, познат на футболните фенове с изявите си за Черно море и ЦСКА, направи дългоочакваното си завръщане в състава на молдовския гранд Шериф Тираспол.

След като през октомври миналата година получи сериозна травма на коляното, която го извади от терена за месеци, 26-годишният вратар отново е на разположение на треньорския щаб. Вчерашният двубой срещу Петрокуб, завършил с минимална загуба 0:1 за Шериф, беляза първото включване на Дюлгеров в групата на тима от края на 2023 година.

След успешна операция и продължителен възстановителен период, българският национал започна индивидуални тренировки през март, демонстрирайки завидна воля и професионализъм.

Шампионатът в Молдова навлиза в решителната си фаза, Шериф се намира на трета позиция с 27 точки, изоставайки на шест от лидера Петрокуб, а до края остават само три кръга.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

