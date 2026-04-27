Монтана измъкна важна победа над Добруджа, но продължава да е на дъното

В мач игран на стадион "Огоста", Монтана успя да се наложи с минималното 1:0 над гостуващия тим на Добруджа Добрич в първия плейофен кръг за оставане в Първа лига. Срещата предложи на феновете напрежение до последния съдийски сигнал, а домакините се поздравиха с ценни три точки, макар и с доза късмет.

Героят на вечерта стана Борис Димитров, който хладнокръвно реализира дузпа в 27-ата минута, давайки преднина на Монтана.

В осмата минута на добавеното време стражът на домакините Марсио Роза се превърна в спасител, отразявайки 11-метров наказателен удар, изпълнен от Валдумар.

Така Монтана удържа крехкия си аванс и запази надеждите си за оцеляване. Въпреки победата, монтанчани остават закотвени на последното място във временното класиране с актив от 20 точки. Добруджа също не може да си отдъхне – тимът от Добрич е 14-и с 26 точки, колкото имат и Септември София (15-и) и Берое (13-и).