Монтана измъкна важна победа над Добруджа, но продължава да е на дъното

27 Април, 2026 19:35 283 0

Битката за спасение в Първа лига се очертава да бъде ожесточена до самия край на сезона

В мач игран на стадион "Огоста", Монтана успя да се наложи с минималното 1:0 над гостуващия тим на Добруджа Добрич в първия плейофен кръг за оставане в Първа лига. Срещата предложи на феновете напрежение до последния съдийски сигнал, а домакините се поздравиха с ценни три точки, макар и с доза късмет.

Героят на вечерта стана Борис Димитров, който хладнокръвно реализира дузпа в 27-ата минута, давайки преднина на Монтана.

В осмата минута на добавеното време стражът на домакините Марсио Роза се превърна в спасител, отразявайки 11-метров наказателен удар, изпълнен от Валдумар.

Така Монтана удържа крехкия си аванс и запази надеждите си за оцеляване. Въпреки победата, монтанчани остават закотвени на последното място във временното класиране с актив от 20 точки. Добруджа също не може да си отдъхне – тимът от Добрич е 14-и с 26 точки, колкото имат и Септември София (15-и) и Берое (13-и).


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

