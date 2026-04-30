Тежък удар за ПСЖ преди реванша с Байерн Мюнхен

30 Април, 2026 06:45 722 0

  • ашраф хакими-
  • байерн мюнхен-
  • псж-
  • шампионска лига-
  • футбол

Мароканецът е с травма в бедрото след головото шоу в Париж

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен получи сериозен удар преди реванша от полуфиналите на Шампионска лига срещу Байерн Мюнхен, пишат медиите във Франция.

Десният бек Ашраф Хакими ще пропусне решителния мач заради контузия в дясното бедро. От клуба потвърдиха, че защитникът ще бъде извън терените няколко седмици.

Хакими получи травмата по време на зрелищния първи двубой, завършил с победа 5:4 за парижани. Неговото отсъствие е сериозен проблем за треньора Луис Енрике, тъй като мароканецът е ключова фигура както в защита, така и в офанзивните действия на тима.

Реваншът ще се играе в Мюнхен, където Байерн Мюнхен ще опита да обърне резултата и да се класира за финала, докато Пари Сен Жермен ще трябва да се справя без един от най-важните си играчи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

