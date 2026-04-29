Напусна ни Янко Динков

29 Април, 2026 17:59 787 1

Той почина на 89-годишна възраст

Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Легендарният български трньор Янко Динков почина на 89-годишна възраст, оставяйки след себе си ярка следа в историята на родния футбол.

Той остава в историята не само като архитект на най-големите успехи на Марек (Дупница), но и като национален селекционер на България през 1979 година. В периода 1981 – 1983 г. Динков води и олимпийския национален отбор на страната, като допринася значително за развитието на българския представителен футбол.

По време на своята впечатляваща 39-годишна треньорска кариера, от които 31 години като старши треньор в мъжкия футбол, той е начело още на Славия, Добруджа, Миньор (Перник), Пирин (Благоевград), както и на женския национален отбор на България. Работи успешно и в чужбина – в Кипър и Кот д’Ивоар.

Роден на 16 март 1937 година, Янко Динков започва пътя си като футболист на поста атакуващ халф и нападател в Марек и Академик (София). Завършва ВИФ „Георги Димитров“ (днес НСА) със специалност „Футбол“, а по-късно поставя основите на детско-юношеската школа на Марек.

Именно под негово ръководство тимът от Дупница записва най-славните страници в своята история. През 1978 година Марек печели Купата на Съветската армия след победа с 1:0 над ЦСКА във финала, а година по-рано завоюва бронзовите медали в шампионата.

В европейските клубни турнири отборът постига паметни успехи – елиминира Ференцварош, побеждава Байерн (Мюнхен) с 2:0 и записва престижен успех срещу Абърдийн, воден от сър Алекс Фъргюсън.

Българският футболен съюз поднася своите искрени съболезнования на семейството, близките, приятелите и цялата футболна общественост в Дупница.

Поклон пред паметта му.


  • 1 Никола

    0 0 Отговор
    24 май 1978 г финал за купата. ЗСКА Марек 0:1. Страхотен гол от 25 м. Бях студент във ВМЕИ Варна, специалност Радиотехника, трети курс, ръководител на катедрата доц. Христов. На приемния изпит борбата беше 15 души за 1 место. Бяхме млади, живота беше пред нас.

    18:21 29.04.2026

