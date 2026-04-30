Кристиано Роналдо вкара гол № 970

Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо продължава да пише история в Саудитска Арабия, след като се разписа при победата на Ал-Насър с 2:0 над Ал-Ахли в среща от 30-ия кръг на местната лига.

Португалската легенда удари в решителен момент, до 76-ата минута домакините не намираха път към мрежата, но тогава той откри резултата след асистенция на Жоао Феликс, като това бе и гол №970 в кариерата му.

Междувременно статистиката на Роналдо в първенството продължава да е забележителна. Той вече има 25 гола в 26 мача през сезона и е трети в голмайсторската листа, зад Айвън Тоуни и Хулиан Киньонес (по 28 попадения в 27 срещи).

С този резултат тимът му направи нова стъпка към титлата, четири кръга преди края е на върха с аванс от осем точки пред Ал-Хилал, който обаче е с мач по-малко.