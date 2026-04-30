Кристиано Роналдо вкара гол № 970

30 Април, 2026 08:28 514 0

Португалската легенда удари в решителен момент, до 76-ата минута домакините не намираха път към мрежата, но тогава той откри резултата след асистенция на Жоао Феликс, като това бе и гол №970 в кариерата му

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо продължава да пише история в Саудитска Арабия, след като се разписа при победата на Ал-Насър с 2:0 над Ал-Ахли в среща от 30-ия кръг на местната лига.

Португалската легенда удари в решителен момент, до 76-ата минута домакините не намираха път към мрежата, но тогава той откри резултата след асистенция на Жоао Феликс, като това бе и гол №970 в кариерата му.

Междувременно статистиката на Роналдо в първенството продължава да е забележителна. Той вече има 25 гола в 26 мача през сезона и е трети в голмайсторската листа, зад Айвън Тоуни и Хулиан Киньонес (по 28 попадения в 27 срещи).

С този резултат тимът му направи нова стъпка към титлата, четири кръга преди края е на върха с аванс от осем точки пред Ал-Хилал, който обаче е с мач по-малко.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

