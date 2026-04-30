Диего Симеоне: Бяхме по-добри през второто полувреме

Диего Симеоне коментира равенството 1:1 на своя Атлетико Мадрид в домакинството на Арсенал от първия полуфинал в Шампионската лига.
Това бе трети път, в който Чоло изведе "дюшекчиите" до участие във финалната четворка на най-престижния европейски клубен турнир, като в предходните два случая - през 2014 и 2016 г., той неизменно стигаше с мадридчани и до решаващия мач за трофея.
"През първото полувреме беше напълно равностойно - може би те имаха по-голямо притежение, но не създадоха повече положения.
Арсенал имат много силна пейка: когато влязат резервите, те стават по-добри от титулярите. Дори при това положение, ние бяхме по-добри през второто полувреме.
Тогава те се отпуснаха леко, а ние направихме нашата организация заедно. Бяхме по-добри отзад и създадохме положения чрез Гризман и Лукман.
Днес на стадиона беше невероятно. Рядко сме виждали такъв ентусиазъм, какъвто имахме днес при старта на мача.
Не всички ще бъдат с нас във втория мач, но техните сърца и души ще бъдат", каза Симеоне.
1 Някой
07:46 30.04.2026
2 Разликата
Вторник - истинския финал на ШЛ
Сряда - беззъби , тактически и технически ( особено атлети ) , незаслужаващи полуфинал отбори ….
08:19 30.04.2026