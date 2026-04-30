Новини
Спорт »
Световен футбол »
Диего Симеоне: Бяхме по-добри през второто полувреме

30 Април, 2026 07:29 875 2

  • диего симеоне-
  • атлетико мадрид-
  • футбол-
  • арсенал

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Диего Симеоне коментира равенството 1:1 на своя Атлетико Мадрид в домакинството на Арсенал от първия полуфинал в Шампионската лига.

Това бе трети път, в който Чоло изведе "дюшекчиите" до участие във финалната четворка на най-престижния европейски клубен турнир, като в предходните два случая - през 2014 и 2016 г., той неизменно стигаше с мадридчани и до решаващия мач за трофея.

"През първото полувреме беше напълно равностойно - може би те имаха по-голямо притежение, но не създадоха повече положения.

Арсенал имат много силна пейка: когато влязат резервите, те стават по-добри от титулярите. Дори при това положение, ние бяхме по-добри през второто полувреме.

Тогава те се отпуснаха леко, а ние направихме нашата организация заедно. Бяхме по-добри отзад и създадохме положения чрез Гризман и Лукман.

Днес на стадиона беше невероятно. Рядко сме виждали такъв ентусиазъм, какъвто имахме днес при старта на мача.

Не всички ще бъдат с нас във втория мач, но техните сърца и души ще бъдат", каза Симеоне.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    3 0 Отговор
    Не знам защо отмениха третата дузпа. Имаше си настъпване от закъсняло действие.

    07:46 30.04.2026

  • 2 Разликата

    2 0 Отговор
    Разликата между единия и втория полуфинал :
    Вторник - истинския финал на ШЛ
    Сряда - беззъби , тактически и технически ( особено атлети ) , незаслужаващи полуфинал отбори ….

    08:19 30.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове