Диего Симеоне: Бяхме по-добри през второто полувреме

Диего Симеоне коментира равенството 1:1 на своя Атлетико Мадрид в домакинството на Арсенал от първия полуфинал в Шампионската лига.

Това бе трети път, в който Чоло изведе "дюшекчиите" до участие във финалната четворка на най-престижния европейски клубен турнир, като в предходните два случая - през 2014 и 2016 г., той неизменно стигаше с мадридчани и до решаващия мач за трофея.

"През първото полувреме беше напълно равностойно - може би те имаха по-голямо притежение, но не създадоха повече положения.

Арсенал имат много силна пейка: когато влязат резервите, те стават по-добри от титулярите. Дори при това положение, ние бяхме по-добри през второто полувреме.

Тогава те се отпуснаха леко, а ние направихме нашата организация заедно. Бяхме по-добри отзад и създадохме положения чрез Гризман и Лукман.

Днес на стадиона беше невероятно. Рядко сме виждали такъв ентусиазъм, какъвто имахме днес при старта на мача.

Не всички ще бъдат с нас във втория мач, но техните сърца и души ще бъдат", каза Симеоне.