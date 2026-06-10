Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив

Иран обяви, че държавите от Персийския залив носят както правна, така и морална отговорност да прекратят американските военни действия срещу страната, ако те се извършват от тяхна територия. Изявлението беше направено на фона на нарастващото напрежение в региона и представлява аргумент на Техеран за извършените от него удари срещу съседни държави, в които се намират американски военни бази, предава БТА.

В официално съобщение Иранското външно министерство призова всички страни в региона да не допускат Съединените щати и Израел да използват тяхна територия, инфраструктура или военни съоръжения за подготовка и подкрепа на действия, насочени срещу Иран.

От ведомството подчертаха, че страната ще продължи да отстоява правото си на самоотбрана и предупредиха, че при необходимост могат да бъдат атакувани военни бази и логистични обекти, използвани за операции срещу Ислямската република.

Изявлението идва в момент на засилено напрежение между Иран, САЩ и Израел, като Техеран сигнализира, че ще разглежда всяка подкрепа за военни действия срещу него като пряка заплаха за националната си сигурност.