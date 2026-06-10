Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив

Иран обяви, че държавите от Персийския залив носят както правна, така и морална отговорност да прекратят американските военни действия срещу страната, ако те се извършват от тяхна територия. Изявлението беше направено на фона на нарастващото напрежение в региона и представлява аргумент на Техеран за извършените от него удари срещу съседни държави, в които се намират американски военни бази, предава БТА.
В официално съобщение Иранското външно министерство призова всички страни в региона да не допускат Съединените щати и Израел да използват тяхна територия, инфраструктура или военни съоръжения за подготовка и подкрепа на действия, насочени срещу Иран.
От ведомството подчертаха, че страната ще продължи да отстоява правото си на самоотбрана и предупредиха, че при необходимост могат да бъдат атакувани военни бази и логистични обекти, използвани за операции срещу Ислямската република.
Изявлението идва в момент на засилено напрежение между Иран, САЩ и Израел, като Техеран сигнализира, че ще разглежда всяка подкрепа за военни действия срещу него като пряка заплаха за националната си сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А на нас?
Евала на Иран. Показаха, че не се предават и не ги е страх, от хегемона. А Русия се излага. Вече 5-та г. се играе на война.
10:02 10.06.2026
2 Унуфри
10:19 10.06.2026
3 Архимандрисандрит Бибиян
10:20 10.06.2026
4 Петър
10:33 10.06.2026
5 К ПЕЙКИ с чалми
Коментиран от #7
10:37 10.06.2026
6 Иранче с куранче
10:37 10.06.2026
7 Излез се разходи
До коментар #5 от "К ПЕЙКИ с чалми":Тъпо е денонощно да се излагаш!
10:56 10.06.2026