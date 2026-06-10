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Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив

Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив

10 Юни, 2026 09:55, обновена 10 Юни, 2026 09:56 1 283 7

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  • предупреждение

Техеран заяви, че няма да се въздържа от ответни действия срещу бази, използвани за операции срещу Ислямската република

Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран обяви, че държавите от Персийския залив носят както правна, така и морална отговорност да прекратят американските военни действия срещу страната, ако те се извършват от тяхна територия. Изявлението беше направено на фона на нарастващото напрежение в региона и представлява аргумент на Техеран за извършените от него удари срещу съседни държави, в които се намират американски военни бази, предава БТА.

В официално съобщение Иранското външно министерство призова всички страни в региона да не допускат Съединените щати и Израел да използват тяхна територия, инфраструктура или военни съоръжения за подготовка и подкрепа на действия, насочени срещу Иран.

От ведомството подчертаха, че страната ще продължи да отстоява правото си на самоотбрана и предупредиха, че при необходимост могат да бъдат атакувани военни бази и логистични обекти, използвани за операции срещу Ислямската република.

Изявлението идва в момент на засилено напрежение между Иран, САЩ и Израел, като Техеран сигнализира, че ще разглежда всяка подкрепа за военни действия срещу него като пряка заплаха за националната си сигурност.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А на нас?

    12 8 Отговор
    Цистерните от софийското летище и те са включени във войната, ама нас никой не ни пита изобщо, какво искаме и дали сме живи!
    Евала на Иран. Показаха, че не се предават и не ги е страх, от хегемона. А Русия се излага. Вече 5-та г. се играе на война.

    10:02 10.06.2026

  • 2 Унуфри

    1 1 Отговор
    Най близки са комшиите

    10:19 10.06.2026

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор
    Когато правото се превърне в безправие съпротивата е задължителна! Така три дня станаа пет годин деа!

    10:20 10.06.2026

  • 4 Петър

    0 0 Отговор
    Миграцията като глобален проблем е голямото разбъркване на картите в политиката на развитите западни страни. Като не си знаят всички жаби към кой гьол принадлежат и гледат в чуждия....ето в какъв свят тече сегашният живот.

    10:33 10.06.2026

  • 5 К ПЕЙКИ с чалми

    2 1 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #7

    10:37 10.06.2026

  • 6 Иранче с куранче

    1 1 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    10:37 10.06.2026

  • 7 Излез се разходи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Тъпо е денонощно да се излагаш!

    10:56 10.06.2026

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