Христо Крушарски е прекратил преговорите с инвеститор от Турция

30 Април, 2026 10:59 443 1

Мария Атанасова

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски е прекратил преговорите с инвеститор от Турция, съобщава „Мач Телеграф“. Бизнесменът първоначално бил впечатлен от интереса на компания към клуба, но се разочаровал от несериозното отношение към евентуална сделка.

Турците уж имали голям интерес, но когато Крушарски им поискал банкови гаранции за евентуални инвестиции, кандидатите за акции на Локо се ослушали. Това накарало босът на „черно-белите“ да прекрати преговорите с тях.

Към днешна дата има и други кандидати да инвестират на „Лаута“. Става дума за фирми от чужбина. Все още обаче споразумението е далеч.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Тиквата продаде Левски на Путин и взе парата

    11:00 30.04.2026

