Левски в битка с гръцки и руски грандове за хърватски защитник

Иалианският спортен журналист Руди Галети твърди, че Левски иска да привлече централния защитник на новия носител на Купата на Гърция - ОФИ Крит, Крешимир Кризманич.

Според Галети, Панатинайкос, Левски, Локомотив Москва и Краснодар са сред кандидатите за подписа на бранителя.

Защитникът има 32 мача този сезон за ОФИ Крит във всички турнири с една асистенция.

Кризманич има договор с ОФИ до лятото на 2028 година. Той е оценен на 1 млн. евро