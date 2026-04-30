Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо след скандалното дерби с Ал Ахли: “Това не е футбол!“

30 Април, 2026 15:00

  • кристиано роналдо-
  • ал насър-
  • фенове-
  • футбол

Напрежение с феновете в дербито между Ал Насър и Ал Ахли

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Истинска драма съпътства победата на Ал Насър с 2:0 над Ал Ахли в Саудитската Про Лига. В центъра на събитията отново беше Кристиано Роналдо.

Португалецът откри резултата с глава, реализирайки своя гол №970 в кариерата, а по-късно Кингсли Коман оформи крайното 2:0.

Но истинските искри прехвърчаха в края. Груб фаул на Коман срещу Мерих Демирал доведе до масово спречкване. След последния съдийски сигнал Демирал потърси обяснение от Роналдо, но вместо това получи подигравателна реакция, което допълнително нажежи ситуацията.

Скандалът ескалира, когато защитникът на Ал Ахли показа на феновете медала си от спечелената Азиатска Шампионска лига, а малко по-късно самият Роналдо отвърна на провокации от трибуните, демонстрирайки с ръка петте си трофея от Шампионска лига.

След мача CR7 не скри недоволството си:
„Ще говоря в края на сезона. Видях твърде много неприятни ситуации. Играчите се оплакват, публикуват в социалните мрежи… Това не е нормално. Това не е футбол.“

Скандалът идва на фона на нарастващо напрежение около съдийството в Саудитска Арабия, като дори играчи на Ал Ахли вече публично намекнаха за спорни решения в полза на отбора на Роналдо.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съгласен

    1 0 Отговор
    Този път съм съгласен...
    Поне от 30 години НЕ ГЛЕДАМ ФУТБОЛ ,а еле ,,български" ...ВЪОБЩЕ...

    15:21 30.04.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове