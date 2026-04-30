Кристиано Роналдо след скандалното дерби с Ал Ахли: “Това не е футбол!“

Истинска драма съпътства победата на Ал Насър с 2:0 над Ал Ахли в Саудитската Про Лига. В центъра на събитията отново беше Кристиано Роналдо.

Португалецът откри резултата с глава, реализирайки своя гол №970 в кариерата, а по-късно Кингсли Коман оформи крайното 2:0.

Но истинските искри прехвърчаха в края. Груб фаул на Коман срещу Мерих Демирал доведе до масово спречкване. След последния съдийски сигнал Демирал потърси обяснение от Роналдо, но вместо това получи подигравателна реакция, което допълнително нажежи ситуацията.

Скандалът ескалира, когато защитникът на Ал Ахли показа на феновете медала си от спечелената Азиатска Шампионска лига, а малко по-късно самият Роналдо отвърна на провокации от трибуните, демонстрирайки с ръка петте си трофея от Шампионска лига.

След мача CR7 не скри недоволството си:

„Ще говоря в края на сезона. Видях твърде много неприятни ситуации. Играчите се оплакват, публикуват в социалните мрежи… Това не е нормално. Това не е футбол.“

Скандалът идва на фона на нарастващо напрежение около съдийството в Саудитска Арабия, като дори играчи на Ал Ахли вече публично намекнаха за спорни решения в полза на отбора на Роналдо.