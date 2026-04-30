Жозе Моуриньо каза кой може да спаси Италия

30 Април, 2026 12:28 524 0

Дженаро Гатузо напусна поста, след като отборът не се класира за Мондиал 2026

Павел Ковачев

Старши треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо смята, че Масимилиано Алегри или Антонио Конте биха могли да поемат националния отбор на Италия.

Дженаро Гатузо напусна поста, след като отборът не се класира за Мондиал 2026.

„Някой ме попита дали бих искал да водя вашия национален отбор, отговорът ми е, че не ви трябва чужд треньор. Вие имате Алегри, Конте, мога да назова и други", сподели Моуриньо пред местни медия.

"Много хора се чудят как Португалия, страна с население 10 милиона души, успява да се класира за световно първенство и да има толкова много талантливи играчи, които в крайна сметка попадат в най-добрите отбори в Европа. Елате и вижте как са организирани младежките турнири, какви условия съществуват в тези отбори. Това е достатъчно, за да разберете. И, вероятно, да копирате“, каза Моуриньо в интервю за Il Giornale.

В момента Алегри е начело на Милан, а Конте - на Наполи.

Моуриньо е работил в Италия като старши треньор на Интер и Рома.


