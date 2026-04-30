Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скандал в Италия: агресия срещу семейството на 16-годишна съдийка след дузпа в женски мач

30 Април, 2026 14:47

  • футбол-
  • женски футбол-
  • италия-
  • скндал

Родители на футболистки нахлуват и нападат близките на 16-годишната арбитърка

Йоан Паташев — Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Сериозен скандал разтърси аматьорския женски футбол в Италия, след като мач от първенството до 17 години във Венария прерасна в сцени на насилие. Повод за напрежението стана отсъдена дузпа в последните минути, която донесе победата с 4:3 за отбора на Торино, пише “Sport Mediaset”.

След последния съдийски сигнал ситуацията ескалира. Част от присъстващите „фенове“, в голямата си част родители на футболистки, опитали да нахлуят на терена, а някои от самите състезателки се опитвали да ги успокоят. Напрежението обаче се пренесло и на трибуните.

Най-сериозният инцидент се разиграл именно там, където се намирало семейството на 16-годишната съдийка. Те били подложени първо на вербални обиди, а след това и на физическа агресия. Майката е била блъскана и обиждана, а бащата ударен в лицето, след като се намесил да ги защити.

Арбитърката е била изведена към съблекалните с помощта на домакините, докато семейството ѝ напуснало стадиона от съображения за сигурност още преди пристигането на полицията.

От ръководството на клуба осъдиха случилото се и обещаха мерки срещу виновните.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове