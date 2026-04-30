Скандал в Италия: агресия срещу семейството на 16-годишна съдийка след дузпа в женски мач

Сериозен скандал разтърси аматьорския женски футбол в Италия, след като мач от първенството до 17 години във Венария прерасна в сцени на насилие. Повод за напрежението стана отсъдена дузпа в последните минути, която донесе победата с 4:3 за отбора на Торино, пише “Sport Mediaset”.

След последния съдийски сигнал ситуацията ескалира. Част от присъстващите „фенове“, в голямата си част родители на футболистки, опитали да нахлуят на терена, а някои от самите състезателки се опитвали да ги успокоят. Напрежението обаче се пренесло и на трибуните.

Най-сериозният инцидент се разиграл именно там, където се намирало семейството на 16-годишната съдийка. Те били подложени първо на вербални обиди, а след това и на физическа агресия. Майката е била блъскана и обиждана, а бащата ударен в лицето, след като се намесил да ги защити.

Арбитърката е била изведена към съблекалните с помощта на домакините, докато семейството ѝ напуснало стадиона от съображения за сигурност още преди пристигането на полицията.

От ръководството на клуба осъдиха случилото се и обещаха мерки срещу виновните.