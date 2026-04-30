ЦСКА печели купа на всяка петилетка в последните 20 г.

ЦСКА ще играе за 37-и път финал за Sesame Купа на България. Това стана факт след елиминирането на Лудогорец, дошло след успех с 2:1 в Разград и нулево равенство на "Васил Левски".

Много интересен факт е, че в последните 20 години ЦСКА печели Sesame Купа на България на всяка петилекта. "Армейците" грабнаха трофея през 2006 г. след успех над Черно море с 3:1. Пет години по-късно "червените" победиха Славия с 1:0. През 2016 г. дойде и историческият трофей, спечелен по време, в което ЦСКА беше член на Югозападната "В" група след успех с 1:0 над Монтана. И тогава треньор на тима беше Христо Янев. Стигаме и до 2021 г. Тогава "армейците" спечелиха последната си засега Sesame Купа на България. Тя дойде след успех с 1:0 над Арда след гол на Бисмарк Чарлс.

Всичките тези трофей бяха спечелени на "Васил Левски", където ще се играе и сегашният финал, навярно срещу Локомотив Пловдив.

Рабзира се, цифрите говорят, че е дошло време за нов триумф на ЦСКА във втория по сила турнир у нас, но все пак играчите на Христо Янев ще трябва да се потрудят много, за да вдигнат отново трофея над главите си.

