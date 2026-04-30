ЦСКА печели купа на всяка петилетка в последните 20 г.

30 Април, 2026 12:59 612 7

Всичките трофей бяха спечелени на "Васил Левски", където ще се играе и сегашният финал, навярно срещу Локомотив Пловдив

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

ЦСКА ще играе за 37-и път финал за Sesame Купа на България. Това стана факт след елиминирането на Лудогорец, дошло след успех с 2:1 в Разград и нулево равенство на "Васил Левски".

Много интересен факт е, че в последните 20 години ЦСКА печели Sesame Купа на България на всяка петилекта. "Армейците" грабнаха трофея през 2006 г. след успех над Черно море с 3:1. Пет години по-късно "червените" победиха Славия с 1:0. През 2016 г. дойде и историческият трофей, спечелен по време, в което ЦСКА беше член на Югозападната "В" група след успех с 1:0 над Монтана. И тогава треньор на тима беше Христо Янев. Стигаме и до 2021 г. Тогава "армейците" спечелиха последната си засега Sesame Купа на България. Тя дойде след успех с 1:0 над Арда след гол на Бисмарк Чарлс.

Всичките тези трофей бяха спечелени на "Васил Левски", където ще се играе и сегашният финал, навярно срещу Локомотив Пловдив.

Рабзира се, цифрите говорят, че е дошло време за нов триумф на ЦСКА във втория по сила турнир у нас, но все пак играчите на Христо Янев ще трябва да се потрудят много, за да вдигнат отново трофея над главите си.

ПОБЕДНИТЕ ФИНАЛИ НА ЦСКА ЗА SESAME

КУПА НА БЪЛГАРИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ

2006 г. ЦСКА - Черно море 3:1

2011 г. ЦСКА - Славия 1:0

2016 г. ЦСКА - Монтана 1:0

2021 г. ЦСКА - Арда 1:0


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    3 8 Отговор
    На 09 09 2016 година цска ФАЛИРА!

    Коментиран от #4

    13:13 30.04.2026

  • 2 Кирил

    0 1 Отговор
    Купата на сусам бай пране на пара ще играят хора, които ще ги надиграе някой квартално/градински отбор.

    13:25 30.04.2026

  • 3 Шизофен 1914

    5 2 Отговор
    Имам голям кошмар, не мога дори да спя.
    Натрупах много страх с годините от ЦСКА.
    Събуждам се нощем и гледам , дали не е излязла някоя статия за ЦСКА и много страдам ако пише нещо положително , затова бързам да напиша моето стихотворение.

    13:33 30.04.2026

  • 4 Болката не престава

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Защо толкова много се притесняваш от ЦСКА, нали е фалирал.
    Ако е истина би трябвало да си спокоен.
    Явно много страх си насъбрал от ЦСКА с годините и кошмара не те оставя на спокойствие.

    13:39 30.04.2026

  • 5 Шизофен 1914

    2 1 Отговор
    Нали забелязахте.
    Първи коментирах тази статия.
    Дори забравих целия си репертоар.
    Забравих за "Лиценза да пиша и за Етрополе и т.н."
    Дофтора ми каза ,че от завист акъла ми не работи добре.

    13:50 30.04.2026

  • 6 Някой

    0 0 Отговор
    Добре за българският футбол е да се прекъсне доминацията на Лудогорец. Но ако тези загубят финала, дори 4-отото място няма да води до бараж за еврозоната.
    Лудогорец хвърли сили в евротурнири и пренебрегна първенството и от това 9си изпати. И са по-зле от предни години.
    Мачът за купата бе скучен и въобще не изглеждаха добре отборите.

    14:18 30.04.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    Щото всяка петелетка е разписания предварително

    14:39 30.04.2026

