ЦСКА печели купа на всяка петилетка в последните 20 г.

ЦСКА ще играе за 37-и път финал за Sesame Купа на България. Това стана факт след елиминирането на Лудогорец, дошло след успех с 2:1 в Разград и нулево равенство на "Васил Левски".
Много интересен факт е, че в последните 20 години ЦСКА печели Sesame Купа на България на всяка петилекта. "Армейците" грабнаха трофея през 2006 г. след успех над Черно море с 3:1. Пет години по-късно "червените" победиха Славия с 1:0. През 2016 г. дойде и историческият трофей, спечелен по време, в което ЦСКА беше член на Югозападната "В" група след успех с 1:0 над Монтана. И тогава треньор на тима беше Христо Янев. Стигаме и до 2021 г. Тогава "армейците" спечелиха последната си засега Sesame Купа на България. Тя дойде след успех с 1:0 над Арда след гол на Бисмарк Чарлс.
Всичките тези трофей бяха спечелени на "Васил Левски", където ще се играе и сегашният финал, навярно срещу Локомотив Пловдив.
Рабзира се, цифрите говорят, че е дошло време за нов триумф на ЦСКА във втория по сила турнир у нас, но все пак играчите на Христо Янев ще трябва да се потрудят много, за да вдигнат отново трофея над главите си.
ПОБЕДНИТЕ ФИНАЛИ НА ЦСКА ЗА SESAME
КУПА НА БЪЛГАРИЯ В ПОСЛЕДНИТЕ 20 ГОДИНИ
2006 г. ЦСКА - Черно море 3:1
2011 г. ЦСКА - Славия 1:0
2016 г. ЦСКА - Монтана 1:0
2021 г. ЦСКА - Арда 1:0
Натрупах много страх с годините от ЦСКА.
Събуждам се нощем и гледам , дали не е излязла някоя статия за ЦСКА и много страдам ако пише нещо положително , затова бързам да напиша моето стихотворение.
До коментар #1 от "Левски 1914":Защо толкова много се притесняваш от ЦСКА, нали е фалирал.
Ако е истина би трябвало да си спокоен.
Явно много страх си насъбрал от ЦСКА с годините и кошмара не те оставя на спокойствие.
6 Някой
Лудогорец хвърли сили в евротурнири и пренебрегна първенството и от това 9си изпати. И са по-зле от предни години.
Мачът за купата бе скучен и въобще не изглеждаха добре отборите.
14:18 30.04.2026
