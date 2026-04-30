Микел Артета с нов залп заради отменената дузпа: Това е против правилата и може да повлияе върху целия сезон (ВИДЕО)

Мениджърът на Арсенал - Микел Артета, още веднъж изрази сериозно недоволство от решението на главния съдия Дани Макели да отмени първоначално отсъдената дузпа за нарушение на Давид Ханцко срещу Еберечи Езе в първия полуфинал от Шампионската лига срещу Атлетико.

Въпреки че имаше контакт и защитникът не игра с топката, след намесата на ВАР реферът преразгледа ситуацията и промени решението си. Потенциално това щеше да бъде втора дузпа за лондончани и общо трета в срещата, която завърши наравно 1:1.

„След като се върнах в съблекалнята, говорих с момчетата и гледах инцидента с дузпата. Това е изключително разочароващо и досадно, защото беше против правилата и промени хода на мача. Много, много съм разочарован. Нямаше ясна и очевидна грешка. Имам предвид цялата последователност на действията. Отсъдил си дузпа и след това не можеш да отмениш решението, след като преглеждаш ситуацията 13 пъти. Това е ситуация, която може да повлияе върху целия сезон. Подобно нещо не може да се случва, на това ниво просто е неприемливо. Очевидно беше грешно решение и промени всичко в сблъсъка“, заяви Артета.

"What I'm incredibly fuming with is how the hell the penalty gets overturned in the manner it happened"



Испанският специалист коментира и отсъдената дузпа за Атлетико Мадрид, дошла след намеса на ВАР заради игра с ръка на Бен Уайт. Преди докосването обаче топката се отклонява в коляното на защитника – ситуация, която във Висшата лига води до наказателен удар, но в Шампионската лига подобни отсъждания се срещат по-често. Такъв пример имаше и ден по-рано при сходен казус с Алфонсо Дейвис в мача на Байерн Мюнхен срещу Пари Сен Жермен.

„Във Висшата лига това не е дузпа, но в Шампионската лига е. Мисля, че са последователни в това отношение, което се видя и вчера с Байерн. Разбирам защо днес това беше дузпа“.

Реваншът на „Емиратс“ е след седмица - на 5 май, а преди това лондончани приемат градския си съперник Фулъм на 2 май в първенството.