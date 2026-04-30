Георги Илиев - Майкъла: Мачът на сезона за ЦСКА е финалът, имаме страхотни футболисти

Легендата на ЦСКА Георги Илиев - Майкъла коментира класирането на тима за финала за Sesame Купа на България, след като „червените“ елиминираха Лудогорец с общ резултат 2:1 (2:1 в Разград и 0:0 в София). Според него в подобни двубои представянето остава на заден план за сметка на крайния резултат.

„Абсолютно точно, това е мачът, в който не е играта най-важна, победата е най-важна и ЦСКА го направи. Много такива мачове сме изиграли, не играеш добре, но трябва да биеш. Това беше мач, в който отиваш на финал и ще вземеш купата, и най-вече, ще играеш в турнирите“, заяви Илиев.

Бившият футболист на „червените“ прогнозира тежък финал, независимо дали съперникът ще бъде Локомотив Пловдив или Арда, но подчерта, че истинският „мач на сезона“ предстои.

„Мачът на сезона винаги е финалът. Не можеш сега да кажеш, че това е мачът на сезона. В спорта винаги може да стане изненада. Мачът на ЦСКА за сезона е финалът за купата. Хубав ден, щастлив ден – идват празници, да ги отпразнуваме и да победим на финала“.

„Не е слаб треньор. Страхлив казах. В ЦСКА, в Левски – ако вземе купата и стане шампион, какво ще кажем – че е лош треньор ли?“

Накрая Майкъла изрази увереност, че ЦСКА разполага с качество, но трябва постоянство.

„Имаме страхотни футболисти, но въртим всеки мач, въртим състава. За мен ЦСКА има поне 7-8 много висок клас футболисти. Чакаме големия мач на 20-и – финала. Тогава е истината. Трябва да се построиш и да вземеш купата, защото тя ти дава участие в турнирите. Турнирите са пари, бизнес, продажба на играчи. Това е истината", каза още той.