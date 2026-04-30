Може ли Арда да направи чудо на "Лаута"?

Локомотив Пловдив и Арда се изправят един срещу друг в на пръв поглед протоколен реванш от 1/2-финалите на турнира за SESAME Купа на България. Срещата на стадион „Локомотив“ в пловдивския квартал „Лаута“ стартира в 19:00 часа. Главен съдия на мача е Любослав Любомиров, а на системата ВАР ще бъде Никола Попов.

В първата полуфинална среща „черно-белите“ постигнаха убедителен успех с 4:0 като гости и на практика елиминираха всякаква интрига още тогава. В навечерието на своя вековен юбилей и с оглед предстоящия финал, в Пловдив вече мислят за празненства. Двубоят в Кърджали приключи при категорично превъзходство на „смърфовете“, като с попадения се отличиха Каталин Иту, Севи Идриз и Георги Чорбаджийски, а Димитър Велковски си отбеляза автогол в заключителните секунди. Впечатление направи ефективността на гостите на „Арена Арда“, като всичките четири гола паднаха след почивката.

Нов успех за пловдивчани би бил отличен подарък за привържениците, които ще изпълнят „Лаута“ и ще създадат атмосфера на истински футболен празник. Само преди година тимът се бореше за оцеляване чрез бараж, а сега заема пета позиция и е в битка за трофей и участие в европейските клубни турнири. В първия кръг от плейофите съставът на Душан Косич обаче загуби с 0:1 у дома от Черно море, а през уикенда предстои визита на Ботев Пловдив в поредното градско дерби.

По отношение на състава наставникът няма да може да използва защитника Мартин Русков, който ще е извън игра до края на годината заради скъсана предна кръстна връзка. Очаква се той да отсъства поне седем месеца. С дълготрайни контузии са още Енцо Еспиноса и Крист Лонгвил, а капитанът Димитър Илиев също е под въпрос и вероятно няма да бъде на линия.

От своя страна, тимът на Александър Тунчев изпитва сериозни трудности във формата си. Въпреки престижната победа с 1:0 над Лудогорец в края на редовния сезон от първенството, кърджалийци загубиха три от последните си четири мача във всички турнири, без да отбележат попадение. Освен тежкото поражение от Локомотив, те отстъпиха и на Левски в София с 0:1, както и на Ботев Пловдив у дома с 0:2. Макар че тимът стартира трудно кампанията заради ангажиментите си в Европа и впоследствие стабилизира представянето си, в момента отново се намира далеч от оптималната си форма. Предвид развоя на първата среща, надеждите за обрат изглеждат минимални.

Единственият отсъстващ в състава на Тунчев е трайно контузеният нападател Георги Николов.

Предвид резултата от първия мач, задачата пред Арда в реванша под тепетата изглежда почти невъзможна, ако трябва да се търси класиране за финала – нещо, което тимът постигна през 2021-а година, но тогава загуби от ЦСКА след късно попадение на Бисмарк Чарлс.

Победителят от този полуфинален сблъсък ще се изправи срещу ЦСКА, който детронира носителя на трофея Лудогорец, след успех с 2:1 в Разград и нулево равенство в реванша.