Иван Велчев - "Кюстендилеца" с трогателно обръщение след елиминирането на Лудогорец от ЦСКА (ВИДЕО)

След драматичния полуфинален сблъсък за Sesame Купа на България между ЦСКА и Лудогорец, който завърши без голове, но с общ резултат 2:1 в полза на "червените", страстите в армейския лагер не стихват. Един от най-емблематичните фенове на тима – Иван Велчев, по-известен като Кюстендилеца и лидер на Сектор "Г", сподели вълнуващо послание и видео в социалните мрежи, което бързо обиколи интернет пространството.

В публикацията си Велчев не скри гордостта и емоциите си от успеха на любимия клуб, като написа: “Най-свещенният дълг към армейското е изпълнен! Оцветих сърцето на сина си в червено, за нас ЦСКА е религия!”.

С тези думи той подчерта дълбоката връзка между поколенията и предаността към червената идея, която се предава като завет. Видеото, което придружава посланието, показва неподправената радост и единство сред феновете на ЦСКА след последния съдийски сигнал.