Иван Велчев - "Кюстендилеца" с трогателно обръщение след елиминирането на Лудогорец от ЦСКА (ВИДЕО)

30 Април, 2026 17:05 1 196 4

  • купа на българия -
  • цска -
  • лудогорец-
  • фенове -
  • иван велчев-
  • кюстендилеца -
  • сектор г

Армейската общност празнува заслуженото класиране на финал

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След драматичния полуфинален сблъсък за Sesame Купа на България между ЦСКА и Лудогорец, който завърши без голове, но с общ резултат 2:1 в полза на "червените", страстите в армейския лагер не стихват. Един от най-емблематичните фенове на тима – Иван Велчев, по-известен като Кюстендилеца и лидер на Сектор "Г", сподели вълнуващо послание и видео в социалните мрежи, което бързо обиколи интернет пространството.

В публикацията си Велчев не скри гордостта и емоциите си от успеха на любимия клуб, като написа: “Най-свещенният дълг към армейското е изпълнен! Оцветих сърцето на сина си в червено, за нас ЦСКА е религия!”.

С тези думи той подчерта дълбоката връзка между поколенията и предаността към червената идея, която се предава като завет. Видеото, което придружава посланието, показва неподправената радост и единство сред феновете на ЦСКА след последния съдийски сигнал.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    5 0 Отговор
    Пилето държи всичкия магически прах в Кюстендил - любимеж на тиквата.

    Коментиран от #3

    17:14 30.04.2026

  • 2 Свещеният дълг на...

    6 6 Отговор
    ... предателството към ЦСКА и припознаването на ловешкия Литекс!

    17:18 30.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

