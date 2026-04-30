Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Бонита Спрингс

30 Април, 2026 18:42 474 1

  • лиа каратанчева -
  • тенис -
  • турнир-
  • бонита спрингс -
  • сащ

Българката играе в тандем с американката Анна Роджърс

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Бонита Спрингс - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на тенис турнирa на клей в Бонита Спрингс (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и Анна Роджърс (САЩ), поставени под номер 2 в схемата, победиха след обрат Ана София Санчес (Мексико) и Ясмин Ортенци (Аржентина) с 4:6, 6:0, 13-11 за 74 минути на корта.


В шампионския тайбрек Каратанчева и Роджърс поведоха с 4:1, след което съперничките им изравниха и дори стигнаха до мачбол при 9:8. Българката и американката го спасиха и със серия от три поредни точки затвориха двубоя.

Следващите им съпернички ще бъдат Габриела Ли (Румъния) и Барбора Палицова (Чехия).


На сингъл Каратанчева отпадна на старта след поражение от Мел Елизабет Гонсалес (Еквадор) с 4:6, 2:6.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко Престъпникът

    1 1 Отговор
    Лиа, сестра ти ме натопи, не съм педо. И никога не съм лъгал. Да знаеш. Иначе, гледай какво временце се е отвоило, "само за любов", нали?

    18:46 30.04.2026

