Фрайбург срещу Астън Вила е финалът в Лига Европа

8 Май, 2026 06:04 451 0

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Финалът в Лига Европа за сезон 2025/26 ще бъде между Фрайбург и Астън Вила. Германците стигнаха до дуела в Истанбул, след като елиминираха Брага с общ резултат 3:2 - загуба с 0:1 в първия мач и успех с 3:1 във втория.

Тимът на Унай Емери пък пречупи сънародниците си от Нотингам Форест с общ резултат 4:1 - 0:1 в първия двубой и категорично 4:0 в реванша.

Финалът на Лига Европа е на 20 май, сряда, на стадиона на Бешикташ в Истанбул.


