Александър Николов блести, но Чивитанова стартира с поражение във финалната битка срещу Перуджа

Началото на финалната серия в италианската волейболна Серия А1 не донесе радост за феновете на Кучине Лубе Чивитанова и българската звезда Александър Николов. В първия сблъсък, изигран на горещата арена в Перуджа, домакините наложиха волята си и записаха категорична победа с 3:0 гейма (25:21, 25:17, 25:22).

Въпреки разочароващия резултат, Николов демонстрира класата си и отново бе най-резултатният състезател за своя тим, като реализира 10 точки. Матиа Ботоло добави 8, а Ерик Льопки се отчете с 6 пункта, но усилията им не бяха достатъчни да спрат устрема на Перуджа.

Героят за домакините бе Уасим бен Тара, който изригна с 15 точки, а Олех Плотницкий и Роберто Русо допринесоха с по 11.

Срещата продължи едва 81 минути.

След този първи двубой, серията се мести в Чивитанова, където на 3 май домакините ще търсят реванш и ще се опитат да изравнят резултата. Финалната надпревара се играе до три победи.