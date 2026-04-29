Барселона настоява за нов наем на Маркъс Рашфорд, избягва откупуването му

Барселона усилено работи по удължаване на престоя на английския нападател Маркъс Рашфорд, който в момента играе под наем на „Камп Ноу“. Според авторитетния журналист Флориан Плетенберг, каталунският гранд е стартирал преговори с Манчестър Юнайтед, за да осигури втори сезон под наем на звездата, вместо да активира клаузата за откупуване.

Както е известно, Рашфорд е собственост на Манчестър Юнайтед, а настоящият му договор с английския клуб е валиден до 30 юни 2028 година. Въпреки че в споразумението между двата клуба фигурира опция за постоянен трансфер срещу 30 милиона евро, Барселона не проявява интерес да я използва това лято. Вместо това, ръководството на „блаугранас“ се стреми да договори нов наем, за да задържи 28-годишния национал на „Камп Ноу“ и през следващия сезон.

Маркъс Рашфорд пристигна в Барселона през юли 2025 година, а настоящият му наем изтича на 30 юни 2026 година. През този сезон английският нападател впечатли с изявите си – в 45 мача с екипа на каталунците той реализира 13 гола и подаде за още 13 попадения, доказвайки се като ключова фигура в атаката на отбора.

В момента пазарната стойност на Рашфорд се оценява на около 40 милиона евро.