Унай Емери избухна срещу ВАР

Полуфиналният сблъсък между Астън Вила и Нотингам Форест в Лига Европа се превърна в арена не само на футболни страсти, но и на остри критики към системата за видео асистент рефер (ВАР). Мениджърът на бирмингамци, Унай Емери, не скри разочарованието си от съдийските решения, които според него са повлияли на изхода от срещата.

В първия двубой от полуфиналите, завършил с минимален успех 1:0 за Форест след точно изпълнена дузпа от Крис Ууд, напрежението на терена бе осезаемо. Въпреки че наказателният удар бе отсъден след намеса на ВАР, именно друга ситуация предизвика бурната реакция на испанския специалист.

В средата на първото полувреме, Елиът Андерсън извърши опасно нарушение срещу Оли Уоткинс, което остана без санкция. Въпреки очевидната грубост на влизането, ВАР съдията Тиаго Мартинс не призова главния арбитър Жоао Пинейро да прегледа ситуацията на монитора.

Това решение възмути Емери, който не спести критични думи по адрес на видео технологията. „Това бе явен червен картон! Не мога да проумея защо ВАР не се намеси – ситуацията беше кристално ясна. Играчът можеше сериозно да нарани съперника си. Къде беше ВАР в този момент? Главният съдия се справи отлично, но няма как да види всичко от терена. ВАР носи огромна отговорност и дължи обяснение за тази грешка. Това бе изключително слабо представяне на системата“, заяви петкратният носител на трофея в Лига Европа.