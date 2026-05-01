Хулио Веласкес: Имам изключителен късмет да съм треньор на този отбор

Треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес сподели, че футболисти и фенове са си заслужили невероятните емоции, през които преминава отборът в последните седмици. Утре „сините“ могат да станат шампиони при победа над ЦСКА 1948.

„Работихме много добре през седмицата. Ясно е, че след такава победа емоциите са важна част, но изживяхме успеха по много зрял начин и се готвихме нормално. Честно казано тренирахме много добре, с изключителен фокус върху следващия мач. Със сигурност от групата отпада Стипе, за когото е ясно, че е аут до края на шампионата. Друг футболист с проблеми през седмицата е Переа. Не би трябвало да е нещо сериозно. Не можа да се включи в нормалната динамика за отбора в последните седмици. Леки болежки има в крака и това ще му попречи да попадне в групата. Имаме обаче възстановен Сангаре, който през седмицата постепенно навлезе в нормалната динамика на тренировки и ще попадне в групата“, започна Веласкес.

„ЦСКА 1948 са втори и това не е плод на случайност. За българското първенство те определено имат добър състав, качествени футболисти и с възможност да се представят добре. Идват от възходяща линия по отношение на постигнати резултати. Със сигурност ще имат желание да ни затруднят. За да изиграем мача добре трябва да дадем най-доброто от себе си“, каза още испанският специалист.

„Всички футболисти в групата могат да се включат в игра. Всеки има определени специфики. Нашата цел е във връзка с това, което разполагаме, да извадим най-доброто и да спечелим мача без значение дали ще играе този или онзи. Важна е групата, колектива и отбора преди всичко. Но е ясно, че всички, които са в групата, са в кондиция за игра. От първия ми ден тук мога само да благодаря на публиката. И не само по време на мачовете, а и това, което виждам всеки ден в града. На първо място заради моите уважения и начинът, по който се отнасят към нас. Прекрасно е за хората, че отборът им носи такива емоции, защото публиката и играчите го заслужават. Аз ще бъда честен. Опитвам да запазя баланс в това отношение, това помага да взимаш правилните решения. Но само думи на безкрайна благодарност мога да отправя към публиката“, продължи Веласкес.

„Не ми допада да правя сравнения, защото никога няма два еднакви момента. Това, което мога да направя, е да гледам настоящето. От чисто човешка гледна точка това, с което разполагам в съблекалнята – наистина невероятни хора с качества, които изключително много импонират на разбиранията им за живота и футбола. Това идва от различните индивидуалности в съблекалнята и начинът, по който са сплотени. Това не става с натискане на едно копче. Много е важно, когато сглобяваме пъзела, винаги да мислим какво това ще донесе на терена и извън него. Винаги приоритет има колективното мислене. Считам, че това е валидно за всеки отбор по света. Конкретно в сегашния състав има играчи, които са повече на терена, други по-малко, но имат отборно мислене. На това се дължи невероятният сезон, който имаме. Имам изключителен късмет да съм треньор на този отбор. Ако отговорността на мача ни натежи ще сме по-близо до това да загубим утрешния мач. Мисля, че отборът е показал достатъчно зрялост в начина, по който изживява емоционално моментите. Много подобен пример, или близък до това, бе последният мач с ЦСКА, когато ни се наложи да обръщаме резултат. Както казах и на вашия колега, събрани са много добри момчета в съблекалнята. Имаме много обединени, зрели момчета, което се вижда и се подобрява още повече с течение на времето. Именно затова давам толкова висока оценка на тези момчета от лятото насам. Примера го имаме и от вчера – един отбор, който е на крачка да се класира на финал в Европа, а ние бяхме на крачка да ги елиминираме. Трябва да дадем висока оценка на това, което правят играчите“, каза още испанският специалист.

„Не съм напълно съгласен, че вторите полувремена са по-силни или първите по-слаби. В който и да е шампионат по отношение на футболните срещи, обикновено през втората част двубоите се отварят. Там е където трябва да покажеш, че си способен да отговориш на изискванията на срещата – кондиционно, футболно, емоционално, да намериш решение на различните микро срещи през целия мач. Организационно и тактически също трябва да покажеш решение на това, което ти предлага мача. Това е валидно за голяма част от мачовете в света. Вече ме познавате близо 2 години. Знаете, че е почти невъзможно да откроя някого. Не мисля, че е правилно да посоча нито отличилите се, нито провалилите се. Футболисти, които нямаха толкова игрови минути, помогнаха да е сплотен колектива. Затова е много важно когато сглобяваш състав да обръщаш внимание на човешката част. Това помага за израстването. Всеки един мач ми се иска играчите са с нож между зъбите. Виждам, че и на вас всеки път ви е все по-ясно това. Това на шега, разбира се, но винаги е важно да влизаш в мача със зряло отношение и сериозно“, завърши Веласкес.