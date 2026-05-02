Лийдс постигна ценна победа, за да остане във Висшата лига

2 Май, 2026 09:44 634 0

Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лийдс Юнайтед се доближи сериозно до оставане във Висша лига след убедителен успех с 3:1 срещу Бърнли в двубой от 35-ия кръг. Националът Илия Груев остава извън терените до края на сезона заради контузия, предава БТА. С този успех тимът от „Еланд Роуд“ направи решителна стъпка към оцеляването си в елита. Лийдс вече има аванс от девет точки пред Тотнъм Хотспър, който заема последната позиция в зоната на изпадащите. Съставът на Даниел Фарке се изкачи до 14-ото място, изпреварвайки Нюкасъл Юнайтед, Нотингам Форест и Уест Хем Юнайтед, макар и с мач повече. В дъното Уулвърхямптън и Бърнли вече окончателно губят шансове за спасение. След последния съдийски сигнал футболистите на Лийдс отпразнуваха ценния успех заедно с феновете си, които изпълниха трибуните на „Еланд Роуд“.

„Това е невероятно чувство. Следвахме плана си отлично и контролирахме случващото се на терена. Те нямаха какво да губят и това можеше да ги направи опасни, но се справихме много добре“, заяви нападателят Доминик Калвърт-Люин след срещата.

Домакините поведоха още в осмата минута чрез Антон Стах, който се разписа с мощен удар от далечна дистанция. В началото на второто полувреме Лийдс удвои аванса си след грешка на Башир Хъмфрис. Ноа Окафор се възползва от създалата се ситуация и реализира втория гол.

Само няколко минути по-късно Калвърт-Люин също се разписа, след като реагира най-бързо при избита топка от вратаря Мартин Дубравка след удар на Ао Танака. Почетното попадение за Бърнли беше дело на Лоум Чауна.

Само ден по-рано Бърнли се раздели с мениджъра Скот Паркър, а до края на сезона тимът ще бъде воден от временния наставник Майк Джаксън.

„Очаквах мачът да бъде труден след събитията от последните 24 часа. Всичко това се отрази на отбора и в началото изглеждахме шокирани. През второто полувреме започнахме по-добре, но допуснахме твърде много грешки“, коментира Джаксън след поражението.


