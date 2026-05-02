Контузията на Карвахал може да сложи точка на кариерата му на „Бернабеу“

Лоши новини за Реал Мадрид, след като Дани Карвахал може вече да е изиграл последния си мач за клуба. Опитният десен бек получи фрактура на пръста на десния крак по време на тренировка, което го вади от игра в ключов момент от сезона, пишат медиите в Испания.

Медицинските изследвания потвърдиха счупване на дисталната фаланга на петия пръст, като първоначалните прогнози сочат поне две седмици извън терените. Това означава, че Карвахал със сигурност ще пропусне предстоящото Ел Класико срещу Барселона, както и още важни срещи до края на кампанията.

Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че договорът на 34-годишния защитник изтича в края на сезона, а ново споразумение все още не е обявено. След поредица от контузии в последните две години, ролята му в състава постепенно намалява.

Карвахал има 448 мача за „белия балет“ и е един от символите на последното златно поколение на клуба. Но при липсата на яснота около бъдещето му и новата травма, напълно възможно е престоят му на “Сантяго Бернабеу” да приключи скоро.