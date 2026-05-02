Нант удари тежко Марсилия

Нант запази надеждите си за оставане в Лига 1 след убедителна победа с 3:0 над Олимпик Марсилия в среща от 32-рия кръг на шампионата, предава БТА. Домакините решиха двубоя с три бързи попадения през второто полувреме и стигнаха до едва петия си успех от началото на сезона. Благодарение на победата Нант остава в битката за спасение, макар и да е на предпоследната позиция с 23 точки.

Тимът изостава само на две точки от Оксер, който заема мястото за плейоф за оставане в елита и има мач по-малко. Ница вече е извън обсега на Нант и изглежда сигурен за оцеляването си.

Първото полувреме предложи равностойна игра, но след почивката домакините нанесоха своя удар в рамките на само осем минути. Игнатиус Ганаго откри резултата, а малко след това Реми Кабела и Матис Аблен оформиха класическия успех.

Загубата е сериозен удар за Олимпик Марсилия в битката за местата в Европа. Тимът остава шести в класирането и може да бъде изпреварен от Рен, който има шанс да си осигури място в Лига Европа при успех срещу Лион.